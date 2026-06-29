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Lunes, 29 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Elevan a 1.719 el número de muertos tras los devastadores terremotos en Venezuela

junio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Devastador terremoto en Venezuela - Foto: EFE
Devastador terremoto en Venezuela - Foto: EFE
El régimen venezolano informó también que 5.034 personas han resultado heridas.

Al menos 1.719 personas han muerto y más de 5.000 han resultado heridas por los dos potentes terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, informó este lunes Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional ilegítima.

"La cantidad de personas que perdieron la vida asciende a 1.719", dijo Rodríguez al leer el parte oficial. El hermano de Delcy Rodríguez, nueva cabeza del régimen también reportó 5.034 heridos.

El régimen no ha querido brindar datos del número de desaparecidos, pero Naciones Unidas estima que podría haber hasta 50.000.

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Desde que ocurrieron los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, con apenas segundos de diferencia entre uno y otro, se han registrado 609 réplicas, indicó Rodríguez.

La réplica más fuerte ocurrió este lunes a las 07H01, de magnitud 4,2. Aunque causó nerviosismo en la población, Rodríguez descartó que haya habido alguna afectación por ella.

Al menos 855 edificios sufrieron daños por los terremotos, que golpearon especialmente al estado de La Guaira y a Caracas. Al menos 189 sufrieron colapso total, según el parte oficial.

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Cabe recordar que este domingo, Jorge Rodríguez reportó este domingo 1430 personas fallecidas tras los devastadores terremotos, por lo que última actualización presenta un aumento de casi 300 personas más.

Además, Rodríguez había indicado que 3.238 personas resultaron heridas, lo que representa un aumento de casi 2 mil personas lesionadas.

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