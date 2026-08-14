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Terremoto en Colombia
Programa: El Informativo

“Realmente fue un momento angustiante”: docente que ayudó a evacuar a más de 100 niños en Risaralda

agosto 14, 2026
Por: Redacción NTN24
El docente Andrés Murillo se convirtió en héroe en medio del pánico por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. El profesor, quien trabaja en el Instituto Pedagógico Horizonte, en el municipio de Dos Quebradas, Risaralda, ayudó a evacuar a 110 estudiantes que quedaron atrapados cuando la tercera planta del edificio se desplomó sobre la segunda, evitando que la tragedia fuera mayor. El Informativo de NTN24 conversó directamente con él para conocer cómo en estos momentos de miedo y angustia se armó de valor para ayudar a estos pequeños y sus compañeros.

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