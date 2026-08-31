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Lunes, 31 de agosto de 2026
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Inundaciones

Encuentran a otra persona muerta tras inundaciones en el Gran Cañón en Estados Unidos y más de 10 se encuentran desaparecidas

agosto 31, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Inundaciones en el Gran Cañón de EE. UU. - Foto: EFE
Inundaciones en el Gran Cañón de EE. UU. - Foto: EFE
Las tormentas pronosticadas en este valle escarpado amenazan los esfuerzos por encontrar al resto de los desaparecidos.

Dos personas murieron y más de una decena están desaparecidas en el Gran Cañón tras las repentinas inundaciones que afectaron el fin de semana este destino turístico de Estados Unidos, informó el lunes el Servicio de Parques Nacionales (NPS).

Las tormentas pronosticadas en este valle escarpado amenazan los esfuerzos por encontrar al resto de los desaparecidos.

Las inundaciones golpearon el icónico cañón Bright Angel y la zona de Phantom Ranch el sábado por la tarde, lo que obligó a la evacuación de decenas de personas. La única tubería de agua que abastece el área resultó averiada.

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Dos personas han muerto a consecuencia de las crecidas: un hombre de 46 años cuyo cuerpo fue recuperado el domingo, mientras el NPS reportó este lunes el hallazgo de otro cadáver.

"Los esfuerzos de búsqueda y recuperación continúan", informó en X el NPS, que advirtió que las nuevas lluvias previstas "podrían afectar el ritmo" de las operaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que se esperaban lluvias y tormentas eléctricas para este lunes en la tarde.

"Podrían producirse corrientes torrenciales mortales en cañones secundarios y cañones en forma de ranura. Los pasos a baja altura podrían verse inundados", señaló el organismo en un comunicado.

Las autoridades advirtieron que existe riesgo adicional de inundaciones repentinas, flujos de escombros, desprendimientos de rocas y cambios en las condiciones de senderos y cauces.

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La inundación del fin de semana fue causada por lluvias en la meseta de Kaibab. El domingo fueron evacuadas 62 personas.

Videos grabados por excursionistas mostraron una violenta riada de agua lodosa avanzando por senderos y bajo puentes peatonales, mientras troncos y escombros eran arrastrados por ríos crecidos entre un estruendoso rugido.

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