“Tenía que venir y no estaba viniendo”: custodio de Maradona revela en el juicio que su médico ignoró las alertas sobre su grave estado de salud

En una nueva y reveladora jornada del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, Martín Aníbal Domínguez, integrante del equipo de seguridad del exfutbolista, prestó declaración este martes y apuntó directamente contra el médico de cabecera del “Diez”, Leopoldo Luque.

Según el testimonio del custodio, la salud del astro argentino sufría un deterioro evidente durante su internación domiciliaria en noviembre de 2020, sin embargo, el profesional médico hizo oídos sordos a las constantes advertencias sobre el estado de su paciente.

“Tenía que venir recién se había operado, era el médico. Tenía que venir y no estaba viniendo. Y nosotros no podíamos con Diego, estaba de mal humor y trataba mal a todo el mundo”, afirmó Domínguez ante el tribunal de San Isidro.

La fiscalía exhibió chats y mensajes donde el custodio le reclamaba persistentemente a Luque que acudiera a la vivienda tras notar un edema generalizado en el cuerpo del excapitán de la selección argentina.

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"A mí constantemente me preguntaban cómo estaba Diego y yo respondía que tenía retención de líquidos. Diego le dijo a la enfermera que estaba esperando a su médico personal", testificó el custodio.

El testigo describió que Maradona no quería bañarse, comer ni salir de su habitación durante sus últimos días.

A pesar de los avisos, se conoció en el tribunal que durante los 14 días que Maradona permaneció en la residencia, Luque únicamente lo visitó en cuatro ocasiones. De acuerdo con las pruebas presentadas, el médico argumenta que la hinchazón era simplemente producto de “estar tanto tiempo acostado”.

Los informes parciales forenses expuestos en el debate oral revelaron que el 'Pelusa' presentaba una acumulación de tres litros de agua en la cavidad abdominal, indicativa de un edema agudo de pulmón e insuficiencia cardíaca.

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Junto al neurocirujano Leopoldo Luque, en este juicio también están imputados la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y otros cuatro profesionales de la salud, todos acusados bajo el cargo de homicidio simple con dolo eventual.