Reportan fuerte bajón eléctrico en diferentes estados de Venezuela: algunas regiones tienen más de 10 horas sin el servicio

En diferentes redes sociales, múltiples usuarios han reportado un severo bajón eléctrico en diferentes estados de Venezuela.

De acuerdo con los informes, algunas regiones del país suramericano tienen más de 10 horas sin el servicio.

Estados afectados: Distrito Capital, Miranda, Carabobo, Falcón, Aragua, Barinas y Lara.

La recuperación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Venezuela podría requerir hasta 40.000 millones de dólares y un programa de rehabilitación que se extienda durante una década.

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Así lo hizo saber la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesiones Afines (AVIEM).

El sistema eléctrico de Venezuela atraviesa una de sus fases más inestables y críticas desde los apagones nacionales de 2019, afectando desproporcionadamente a los estados del interior del país.

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El pasado mes de septiembre registró picos de severos racionamientos eléctricos en vasta parte de Venezuela debido al profundo deterioro del sistema de generación.

En cuanto al mes de octubre, la crisis eléctrica se ha intensificado y extendido por todo el país.