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Nicaragua

"No le fue tan bien a su 'sugar daddy' Maduro": embajador de EE. UU. ante la ONU advierte al dictador Daniel Ortega por cerrar la puerta a nuevas elecciones en Nicaragua

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Daniel Ortega, líder del régimen de Nicaragua (AFP)
Daniel Ortega, líder del régimen de Nicaragua (AFP)
El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, descartó cualquier posibilidad de elecciones en su país, según él, para evitar que la oposición llegue algún día al gobierno.

El representante de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, se refirió al jefe del régimen nicaragüense, Daniel Ortega, durante una comparecencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

En su intervención, cuestionó la falta de elecciones previstas en Nicaragua y expresó preocupación por la ausencia de un proceso electoral en el futuro del país.

“Bueno, lo que ya no reciben es energía y petróleo gratis de Rusia. Y al igual que Cuba, ya no reciben los 100.000, cientos de miles de barriles de petróleo gratis de Venezuela”, comenzó diciendo Waltz.

“Esa es la historia de los apagones en Cuba y creo que también será la historia de Nicaragua. Ya no tienen a su benefactor Maduro, que ahora está en la cárcel, gracias a Dios. Fuera del edificio de la ONU, allí mismo en Nueva York”, agregó.

Seguido a su intervención, el embajador publicó el video en la red social X y escribió: “El dictador comunista de Nicaragua está recurriendo al manual de Maduro. Veamos qué pasa. No le fue tan bien a su sugar daddy Maduro".

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, descartó cualquier posibilidad de elecciones en su país, según él, para evitar que la oposición llegue algún día al gobierno.

"Que se olviden, aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos atrapar el gobierno y atrapar el poder", declaró Ortega al referirse a sus opositores en un acto por el 47° aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua.

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Ortega, de 80 años, gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007. Desde entones ejerce el poder bajo una tiranía absoluta, anulando a sus rivales y obligando a sus detractores a exiliarse.

Ante ello, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó este miércoles la represión de las libertades civiles y políticas en Nicaragua, donde el dictador Daniel Ortega se negó a convocar elecciones.

"Exhorto a las autoridades a reabrir el espacio cívico y restablecer el Estado de derecho. Todas las personas de cualquier tendencia política deben poder votar y postularse a cargos públicos", dijo Türk, quien pidió asimismo la liberación inmediata de "todas las personas detenidas arbitrariamente" en Nicaragua.

“Me inquietan los informes de represión contra la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas, incluida la ausencia de información oficial sobre el destino, el paradero y el estado del obispo Abelardo Mata Guevara, de 80 años, que fue detenido el 29 de junio”, declaró el Alto Comisionado.

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