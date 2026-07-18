Alcalde de Nueva York asegura que está considerando la posibilidad de arrestar a Netanyahu durante una reunión de la ONU

¿Es posible que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu sea arrestado en Nueva York? Eso es lo que sopesa el alcalde de la Gran Manzana, Zohran Mamdani, quien aseguró estar estudiando si intentar detener al premier hebreo.

Según el alcalde socialista, está consultando la posibilidad para la próxima semana cuando Netanyahu llegue a Estados Unidos para la Asamblea General de la ONU, según declaró en una entrevista publicada el sábado.

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"Creo que el primer ministro Netanyahu pertenece a La Haya", dijo Mamdani a The New York Times.

"Es un criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional", agregó.

Mamdani, que ha calificado a Israel de "régimen de apartheid", agregó: "Esa es una opinión que comparten muchos, simplemente por lo que sus acciones han provocado a lo largo de todos estos años".

No obstante, el alcalde Admitió que no está seguro de si tiene la autoridad para ordenar al Departamento de Policía de Nueva York que detenga a un líder extranjero, pero está debatiendo el asunto con el equipo jurídico de la ciudad.

"Sea lo que sea que la ley me permita hacer en la ciudad de Nueva York, eso haremos", afirmó.

La Asamblea General de la ONU, una gran reunión de líderes mundiales, tendrá lugar en septiembre en la sede del organismo en Nueva York como cada año.

En el pasado, Mamdani ha prometido enviar a la policía de Nueva York para hacer cumplir órdenes de detención contra dirigentes buscados por la Corte Penal Internacional, incluidos Netanyahu o el presidente ruso Vladimir Putin.

Horas después de las declaraciones de Mamdani llegó la primera respuesta de Israel, esta vez lo hizo Danny Danon, embajador del país ante las Naciones Unidas, quien rechazó las declaraciones del alcalde.

"En lugar de concentrarse en sus responsabilidades como alcalde y enfrentar la creciente ola de antisemitismo en su ciudad, ha optado por incitar a la hostilidad y generar titulares atacando al Estado de Israel", escribió Danon en X.

Cabe recordar que la CPI, con sede en La Haya, dijo en 2024 que tenía motivos razonables para creer que Netanyahu era responsable de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad relacionados con la ofensiva de Israel en Gaza tras el ataque sin precedentes del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás.