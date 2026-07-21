NTN24
Martes, 21 de julio de 2026
Martes, 21 de julio de 2026
Eliminatorias Sudamericanas

Selección sudamericana imitará a Bolivia y tendrá dos nuevas sedes por encima de los 3600 metros para las Eliminatorias al Mundial 2030

julio 21, 2026
Por: Luis Cifuentes
Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
Eliminatorias Sudamericanas - Foto: EFE
Buscará imitar a Bolivia que en las pasadas eliminatorias se trasladó al Alto a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar.

La selección peruana de fútbol recurrirá a la estrategia de la altura para disputar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030, según confirmó el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano.

La 'Blanquirroja' añadirá dos nuevas sedes ubicadas en ciudades andinas a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, buscando aprovechar las condiciones geográficas como factor determinante en su camino hacia la clasificación.

Cusco y Puno se incorporarán oficialmente como sedes alternas a Lima para recibir a las selecciones rivales en esta nueva fase clasificatoria. El Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, situado a 3.362 metros sobre el nivel del mar, y el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano, en Puno, a 3.822 metros de altura, serán los escenarios elegidos por la federación peruana para enfrentar a sus adversarios continentales.

o

El presidente Agustín Lozano confirmó oficialmente esta planificación estratégica, reconociendo que Perú buscará maximizar sus ventajas locales en un proceso eliminatorio que se presenta altamente competitivo. La Conmebol permite que cada selección designe sus sedes oficiales, siempre que cumplan con los requisitos de infraestructura y seguridad establecidos.

El Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco tiene capacidad para aproximadamente 42.000 espectadores y ha sido utilizado anteriormente para partidos de la selección nacional. Por su parte, el recinto de Puno, con menor tradición en encuentros internacionales, ofrece la mayor altitud de las tres sedes confirmadas, representando un desafío físico considerable para equipos visitantes.

Lima, la capital peruana ubicada a nivel del mar, continuará siendo sede principal para algunos encuentros, ofreciendo así una variedad de escenarios según la estrategia que defina el cuerpo técnico de la selección para cada rival específico. Esta rotación de sedes permitirá a la FPF evaluar qué adversarios enfrentar en altura y cuáles en condiciones normales.

La decisión de la FPF representa un retorno a una táctica históricamente utilizada por varias selecciones sudamericanas, donde la altitud geográfica se convierte en un aliado importante frente a equipos no acostumbrados a estas condiciones.

o

Bolivia ha sido tradicionalmente el máximo exponente de esta estrategia, utilizando La Paz y su estadio Hernando Siles a más de 3.600 metros como fortaleza deportiva. Cabe recordar que, en la última fase de las Eliminatorias al Mundial de 2026, la selección boliviana recurrió al Alto, ciudad ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Con esta decisión, La Verde logró clasificarse al repechaje del Mundial 2026.

Temas relacionados:

Eliminatorias Sudamericanas

Selección de Perú

Fútbol

Conmebol

FIFA

Mundial 2030

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Por qué hasta ahora salen a la luz los documentos de la CIA sobre las trampas del chavismo para quedarse en el poder en Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Impactantes imágenes de la décima noche consecutiva de ataques de EE. UU. contra el régimen de Irán: Trump lanzó fuerte amenaza

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Alertan sobre un posible plan criminal para atentar contra el presidente electo Abelardo De La Espriella

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Colombia

Las polémicas frases del presidente Gustavo Petro durante su discurso del 20 de julio en Colombia

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el narcotraficante mexicano Ismael 'El Mayo' Zambada (i), el abogado Frank A. Pérez (c); y el juez a cargo del caso, Brian Cogan-Foto: EFE
El Mayo Zambada

Esto fue lo que dijo 'El Mayo' Zambada cuando fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos

Presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella-Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Plan criminal contra Abelardo de la Espriella previo a su posesión presidencial: esto se sabe

Presidente de Estados Unidos Donald Trump-Foto: EFE
Régimen cubano

¿Habrá acción militar de EE. UU. tras informe sobre espionaje de Cuba? Exdiplomático cubano responde

Edificio destruido tras los terremotos en Venezuela-Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

La historia de Samuel y Sebastián: luchan por recuperarse mientras su tía pide ayuda

Más de Deportes

Ver más
El 'Pibe' Valderrama y Jhon Arias | Foto: AFP
Carlos Valderrama

El 'Pibe' Valderrama explotó tras la eliminación de Colombia y cuestionó el cambio de Jhon Arias que hizo Lorenzo antes de los penales: "Lo cogieron de cábala, y eso no puede ser"

Cristiano Ronaldo con Portugal / FOTO: EFE
Cristiano Ronaldo

Así reaccionó Cristiano Ronaldo cuando un periodista quiso compararlo con Messi, Mbappe y Halland en el Mundial

Jugadores selección de Brasil - Foto: EFE
Mundial 2026

Estrella de la Selección de Brasil sufre lesión muscular y es duda para enfrentarse a Noruega en los octavos de final del Mundial de 2026

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
FBI en el lugar de los hechos, tras tiroteo en Maine en el que participó Ice y murió un joven colombiano - Foto: AFP
Operativo

Embajada de Colombia exige explicaciones por muerte de colombiano durante operativo de ICE en Estados Unidos

Abelardo de la Espriella - AFP
Elecciones Presidenciales en Colombia

Abelardo de la Espriella recibe una ola de apoyo internacional tras ganar las elecciones presidenciales de Colombia

Abelardo De La Espriella. - AFP
Posesión Abelardo de la Espriella

Se le complicó el escenario al profesor que rechazó a don Luis Felipe, vendedor de panela, por votar por Abelardo: Universidad de la Amazonia tomó drástica decisión

El 'Pibe' Valderrama y Jhon Arias | Foto: AFP
Carlos Valderrama

El 'Pibe' Valderrama explotó tras la eliminación de Colombia y cuestionó el cambio de Jhon Arias que hizo Lorenzo antes de los penales: "Lo cogieron de cábala, y eso no puede ser"

Cristiano Ronaldo con Portugal / FOTO: EFE
Cristiano Ronaldo

Así reaccionó Cristiano Ronaldo cuando un periodista quiso compararlo con Messi, Mbappe y Halland en el Mundial

Ataques en Medio Oriente en medio del conflicto entre EE. UU. y el régimen de Irán - Foto: EFE
Régimen de Irán

Régimen de Irán dice haber atacado bases de EE. UU. en el Golfo y advierte a Washington en medio de una nueva escalada del conflicto

Jugadores selección de Brasil - Foto: EFE
Mundial 2026

Estrella de la Selección de Brasil sufre lesión muscular y es duda para enfrentarse a Noruega en los octavos de final del Mundial de 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre