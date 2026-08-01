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Dinorah Figuera

"Este inicio marca un nuevo capítulo": Dinorah Figuera sobre apertura de conversaciones con el régimen de Venezuela

agosto 1, 2026
Por: Redacción NTN24
Dinorah Figuera - EFE
Dinorah Figuera - EFE
Según informó Dinorah Figuera, las primeras reuniones presenciales se realizarán la próxima semana en Caracas y abordarán temas como la atención a las víctimas del terremoto, el fortalecimiento de la democracia y las garantías políticas.

La dirigente opositora y presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, informó este viernes 1 de agosto que sostuvo una conversación telefónica con Jorge Rodríguez, representante del régimen de Nicolás Maduro, encabezado por Delcy Rodríguez, con la que, según indicó, se dio inicio a un proceso de diálogo orientado a una transición democrática en Venezuela.

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A través de un comunicado publicado en su cuenta de X, Figuera aseguró que el objetivo de este acercamiento es avanzar en una agenda que permita atender a las víctimas y afectados por el terremoto registrado el pasado 24 de junio de 2026, así como abordar asuntos políticos relacionados con el futuro del país.

De acuerdo con el documento, durante la conversación ambas partes acordaron la agenda general de los temas que serán tratados en la primera ronda de diálogos presenciales, prevista para realizarse la próxima semana en Caracas.

Los tres ejes principales establecidos son:

  • Atención a las víctimas del doble terremoto.
  • Fortalecimiento de la democracia.
  • Derechos y garantías políticas.

Asimismo, Figuera dio a conocer la conformación de la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 que participará en las conversaciones.

La comisión técnica política estará integrada por Dinorah Figuera, quien la presidirá, además de Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara.

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Finalmente, la comisión de apoyo estará conformada por Macario González, Desiree Barboza, Julio César Moreno y Elimar Díaz.

En el comunicado también se expresó un agradecimiento al Gobierno de Estados Unidos y al secretario de Estado, Marco Rubio, por el acompañamiento brindado al proceso.

"Este inicio marca un nuevo capítulo en la lucha por construir un futuro digno para los venezolanos", señala el documento difundido por la dirigente opositora.

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