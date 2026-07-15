NTN24
Miércoles, 15 de julio de 2026
Miércoles, 15 de julio de 2026
Ucrania

Ucrania impacta 19 petroleros rusos en Azov y eleva a 136 los buques atacados en diez días

julio 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Guerra en Ucrania (AFP)
Guerra en Ucrania (AFP)
La ofensiva con drones marinos coincidió con el Día de la Estatalidad ucraniana. Rusia respondió bombardeando puertos ucranianos con al menos tres muertos.

Una ofensiva naval sin precedentes de Ucrania alcanzó 19 petroleros rusos durante la noche en el mar de Azov, elevando a 136 el número total de embarcaciones impactadas en apenas diez días.

La operación, ejecutada mediante drones marinos, representa un cambio táctico significativo en la estrategia ucraniana contra las líneas de suministro que sostienen la ocupación rusa de Crimea.

La nueva oleada de ataques coincidió estratégicamente con el Día de la Estatalidad de Ucrania, una fecha con la que Kiev reivindicó más de 1.000 años de tradición estatal, rebatiendo directamente la afirmación del presidente ruso Vladimir Putin de que Ucrania forma parte de Rusia.

La ofensiva nocturna alcanzó 17 buques petroleros y dos embarcaciones de transporte de gas en un solo día, provocando importantes daños a la capacidad logística de Rusia para abastecer la península de Crimea, anexada por Moscú en 2014.

o

La jornada previa al ataque de gran escala, las fuerzas ucranianas habían destruido el Izumrud, un patrullero de 205 pies del Servicio Federal de Seguridad (FSB) en el mar Negro, evidenciando su capacidad para atacar objetivos militares de alto valor estratégico.

En respuesta, Rusia lanzó una serie de bombardeos contra infraestructuras portuarias de Ucrania. Los ataques, realizados con misiles y drones, dejaron al menos tres personas fallecidas en la ciudad de Odesa.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus fuerzas lanzaron ataques contra los puertos de Odesa y Chornomorsk, así como contra depósitos de combustible y centros dedicados a la fabricación de drones.

Además, Moscú aseguró que destruyó cuatro embarcaciones militares que transportaban suministros destinados a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como consecuencia de otro ataque ruso, se registró un incendio de gran magnitud en el puerto de Pivdennyi, ubicado en la región de Odesa, lo que afectó infraestructura clave para las exportaciones del país.

Temas relacionados:

Ucrania

Rusia

Bombardeos

Ataques

Moscú

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Graves cuestionamientos por incrementos de votación a favor de Iván Cepeda en zonas de influencia de grupos armados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Es constitucional que el presidente electo se posesione fuera del Congreso de Colombia?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Michael Kozak aclara postura de Estados Unidos sobre el retorno de María Corina Machado a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Tiene Estados Unidos la capacidad para combatir a las fuerzas iraníes y quedarse con el estrecho de Ormuz?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La mayoría de edificios que se cayeron fueron mal construidos por el chavismo”: Tomás Arias

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Terremoto en Venezuela | Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

"Se necesitaría 20 mil millones para la reconstrucción de Venezuela": economista José Manuel Puente

Departamento de Justicia (EFE) - Claudia Sheinbaum (AFP)
Denuncia

México interpuso denuncias ante la justicia de EE. UU. por la muerte de mexicanos en operativos de ICE

Joan Sebastián Duran Guerrero, joven colombiano asesinado en un operativo del ICE en Maine / FOTO: Captura de pantalla
Colombianos en el exterior

“Lamentablemente no era la persona a quien buscaban”, experto sobre el joven colombiano que murió en un operativo del ICE

Foto referencia: EFE
Estados Unidos e Irán

¿Tiene Estados Unidos la capacidad para combatir a las fuerzas iraníes y quedarse con el estrecho de Ormuz?

Escombros en La Guaira, Venezuela - Foto AFP
Terremoto en Venezuela

Ruinas y silencio: así luce la 'Zona Cero' en Venezuela 20 días después de los terremotos

Más de Actualidad

Ver más
Terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Sigue en aumento la cifra de muertos en Venezuela tras los terremotos: régimen reportó 3.342 decesos

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Luiz Inácio Lula Da Silva

Presidente de Brasil dice que Donald Trump no debe "meterse en las elecciones de Brasil"

Militares de EE. UU. en Venezuela - Foto X: @Southcom
Terremoto en Venezuela

Comando Sur de EE. UU. afirma que tiene unos "2.000 efectivos en tierra, aire y mar alrededor de Venezuela" para operaciones de rescate

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Tras el terremoto ¡Nadie se salva solo!

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Harry Kane | Foto: EFE
Harry Kane

Harry Kane se queda sin voz tras eufórico triunfo de Inglaterra sobre México en los octavos de final del Mundial: "No puedo hablar mucho"

Terremotos en Venezuela - AFP
Terremoto en Venezuela

Sigue en aumento la cifra de muertos en Venezuela tras los terremotos: régimen reportó 3.342 decesos

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Luiz Inácio Lula Da Silva

Presidente de Brasil dice que Donald Trump no debe "meterse en las elecciones de Brasil"

Gustavo Petro | Foto: AFP
Colombia

Gustavo Petro vuelve a desconocer triunfo electoral de Abelardo de la Espriella y convoca a movilización ciudadana para el 20 de julio

Julián Álvarez, delantero argentino / FOTO: EFE
Julián Álvarez

Julián Álvarez pidió salir del Atlético de Madrid: "Lo mejor es una transferencia... Quiero cumplir mi sueño"

Militares de EE. UU. en Venezuela - Foto X: @Southcom
Terremoto en Venezuela

Comando Sur de EE. UU. afirma que tiene unos "2.000 efectivos en tierra, aire y mar alrededor de Venezuela" para operaciones de rescate

Radamel Falcao García - Foto: EFE
Falcao

"Es una vergüenza": Radamel Falcao estalla tras la eliminación de Colombia del Mundial y critica el fútbol nacional

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre