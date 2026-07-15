Ucrania impacta 19 petroleros rusos en Azov y eleva a 136 los buques atacados en diez días

Una ofensiva naval sin precedentes de Ucrania alcanzó 19 petroleros rusos durante la noche en el mar de Azov, elevando a 136 el número total de embarcaciones impactadas en apenas diez días.

La operación, ejecutada mediante drones marinos, representa un cambio táctico significativo en la estrategia ucraniana contra las líneas de suministro que sostienen la ocupación rusa de Crimea.

La nueva oleada de ataques coincidió estratégicamente con el Día de la Estatalidad de Ucrania, una fecha con la que Kiev reivindicó más de 1.000 años de tradición estatal, rebatiendo directamente la afirmación del presidente ruso Vladimir Putin de que Ucrania forma parte de Rusia.

La ofensiva nocturna alcanzó 17 buques petroleros y dos embarcaciones de transporte de gas en un solo día, provocando importantes daños a la capacidad logística de Rusia para abastecer la península de Crimea, anexada por Moscú en 2014.

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La jornada previa al ataque de gran escala, las fuerzas ucranianas habían destruido el Izumrud, un patrullero de 205 pies del Servicio Federal de Seguridad (FSB) en el mar Negro, evidenciando su capacidad para atacar objetivos militares de alto valor estratégico.

En respuesta, Rusia lanzó una serie de bombardeos contra infraestructuras portuarias de Ucrania. Los ataques, realizados con misiles y drones, dejaron al menos tres personas fallecidas en la ciudad de Odesa.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó que sus fuerzas lanzaron ataques contra los puertos de Odesa y Chornomorsk, así como contra depósitos de combustible y centros dedicados a la fabricación de drones.

Además, Moscú aseguró que destruyó cuatro embarcaciones militares que transportaban suministros destinados a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Como consecuencia de otro ataque ruso, se registró un incendio de gran magnitud en el puerto de Pivdennyi, ubicado en la región de Odesa, lo que afectó infraestructura clave para las exportaciones del país.