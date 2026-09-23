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Miércoles, 23 de septiembre de 2026
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Inteligencia Artificial

Primer ministro australiano dice que OpenAI "infiltró" sitio web gubernamental de salud

septiembre 23, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Anthony Albanese, primer minsitro de Australia - Foto: EFE
Anthony Albanese, primer minsitro de Australia - Foto: EFE
Ejecutivos del sector tecnológico asistieron a una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU el miércoles sobre los riesgos de la IA.

OpenAI infiltró el sitio web gubernamental de salud australiano en junio, una violación "inaceptable", dijo el primer ministro Anthony Albanese el miércoles.

Un "agente" de inteligencia artificial accedió a archivos públicos y no públicos del servicio de estadísticas sanitarias, dijo a periodistas en Nueva York.

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"Hoy hablé con el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, para expresar la enorme preocupación de Australia sobre este incidente", aseguró Albanese.

Altman y otros ejecutivos del sector tecnológico asistieron a una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU el miércoles sobre los riesgos de la IA.

El primer ministro dijo que no había información disponible sobre una vulneración mayor de la red de servicios gubernamentales.

"Se cree que en esta etapa no se ha accedido a información personal, pero las investigaciones siguen en curso", afirmó.

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Sin embargo, "esta es una situación obviamente inaceptable".

La agencia de inteligencia australiana inició "una investigación forense" para obtener más información, incluyendo qué otros sistemas gubernamentales fueron afectados, añadió Albanese.

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