Dictan prisión preventiva contra excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González

La justicia de Ecuador dictó este viernes una orden de prisión preventiva contra la excandidata presidencial correísta Luisa González por presunto lavado de activos para el financiamiento de la campaña electoral de 2023.

González, de 48 años, fue llevada a la cárcel de la provincia Chimborazo, en el centro del país.

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La mujer es investigada por el origen de unos 500.000 dólares usados en publicidad electoral.

La excandidata se declaró "perseguida política" del gobierno de Daniel Noboa.

"Tampoco soy estúpida (...) no, no me llevan por seguridad a Chimborazo", señaló en un audio en X.

González perdió frente a Noboa las elecciones anticipadas de 2023 y luego en 2025.

Más temprano, González se dirigió a un juez para "exigir un trato justo".

"Señor juez, es importante que usted sepa que es la segunda vez que a mí me allanan. En la primera vez que fui allanada, el 28 de enero, pude haberme ido. De ahí en adelante, y esto lo omite la señora fiscal, he salido varias veces del país. Y en todas, en todas he regresado", declaró la excandidata presidencial según una publicación de X.

González pertenece a Revolución Ciudadana (RC), partido del expresidente Rafael Correa (2002-2017), prófugo de la justicia y duro crítico del mandatario Noboa desde su autoexilio en Bélgica.

González, quien aspiraba a la prefectura de la provincia de Manabí, tampoco pudo presentase a los próximos comicios pese a que solicitó el auspicio de otro partido.

El oficialista ADN y Creo presentaron una objeción a la candidatura y un tribunal electoral falló contra ella.

El caso que enloda a González:

A González se le cuestiona por el origen de recursos destinados a financiar su campaña electoral para las presidenciales de 2023.

José Julio Neira, secretario general de la Administración, dijo en un video que la hipótesis de la Fiscalía "apunta al ingreso de dinero en efectivo desde Venezuela".

Según Neira, el detenido alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y sus empresas también están salpicados en esta trama.

En 2023, González perdió con el 48% de los votos frente a Noboa, que ha impuesto un gobierno de mano dura contra el narcotráfico del que culpa al correísmo.