Novak Djokovic muerde el polvo en el ATP de Shanghái: "Obviamente no estaba jugando ni de cerca como en Pekín"

El serbio Novak Djokovic, máximo galardonado en la historia del ATP de Shanghái, firmó una despedida prematura en la edición de este año del torneo tras caer con parciales de 6-4 y 6-3 ante el polaco Hubert Hurkacz, quien respaldó su clasificación con trece saques directos inapelables para romper el historial negativo ante el veterano deportista.

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“Obviamente no estaba jugando ni de cerca como en Pekín. No estaba fresco, me sentía algo cansado y era casi imposible defender los saques de mi rival en una superficie tan rápida como esta”, reconoció el tenista serbio ante los medios de comunicación tras consumarse su eliminación de la competición.

Por su parte, el primer cabeza de serie del torneo, el alemán Alexander Zverev, logró certificar su presencia en la próxima fase tras superar al chino Wu Yibing por 6-4 y 7-6 (4).

La victoria del germano incluyó momentos de alta tensión en la pista debido a una molestia repentina en su tobillo, situación que afortunadamente no pasó de un susto menor para el máximo favorito al título en suelo asiático.

El español Alejandro Davidovich Fokina exhibió, entre tanto, un tenis arrollador para imponerse 6-1 y 6-3 al norteamericano Jenson Brooksby, mientras que el argentino Francisco Cerúndolo demostró jerarquía para derrotar al ruso Roman Safiullin con un marcador de 7-6 (5) y 6-3.

El balance general deja un torneo competitivo, donde los principales candidatos al título deberán ajustar sus estrategias físicas para resistir las exigencias del calendario en la fase decisiva de la gira asiática.

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Los fanáticos del tenis internacional siguen con atención la evolución de los cuadros clasificatorios, anticipando duelos de infarto en la disputa por los preciados puntos ATP y la corona en el continente oriental.