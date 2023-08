Ordenan prisión preventiva contra Daniel Sancho, el español que confesó haber asesinado a médico colombiano

El homicida del cirujano plástico colombiano Edwin Arrieta Arteaga, el chef español Daniela Sancho quien es hijo del actor Rodolfo Sancho, fue enviado a prisión preventiva en la isla Koh Phangan en Tailandia luego de confesar el crimen.

Sancho será sometido a un aislamiento de diez días por protocolo de covid-19, periodo durante el cual solo podrá ser visitado por su representante legal.

En un basurero en la isla de Koh Phangan en Tailandia fueron encontrados restos del ciudadano colombiano Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años, que estaría vacacionando junto a Daniel Sancho, de 29 años.

Sancho ingresó este lunes a la cárcel luego de que un juez le decretara prisión provisional por el homicidio de Arteaga.

El detenido afirmó que tuvo que cometer el delito ya que era rehén del médico que estaría presuntamente obsesionado con él y que lo estaría amenazando a él y a su familia.

“Soy culpable pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, afirmó Daniel.

“Este hombre me tenía prisionero, estaba amenazando a toda mi familia, si no hacía lo que me pedía, me decía que ya iba a saber lo que era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer”, continuó en el relato.

El hijo del famoso actor Rodolfo Sancho espera ahora un juicio, y según una entrevista emitida por un medio español, las autoridades lo estarían “tratando muy bien”: “Estoy bien, me trataron muy bien, la policía me trata muy bien, estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla”.

Al respecto, Sancho continuó: “Me he preguntado, ¿por qué están siendo tan buenos conmigo?, y me están diciendo, ‘pues porque nos has ayudado mucho, te has comportado bien en todo momento”.

El asesino ayudó a las autoridades a ubicar los restos óseos en una playa, en la que un kayak habría sido utilizado para desplazar otros cuerpos del cirujano hacia el mar.