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Capturan a alias 'Pelusa', señalado por un doble homicidio en Florencia, Caquetá: en imágenes quedó registrado el momento de la detención

octubre 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Capturan a alias ‘Pelusa’, señalado por un doble homicidio en Florencia, Caquetá - Departamento de Policía Caquetá
Capturan a alias ‘Pelusa’, señalado por un doble homicidio en Florencia, Caquetá - Departamento de Policía Caquetá
El caso se remonta al 30 de agosto, cuando se registró el asesinato de dos personas en el sector de La Ciudadela. A partir de ese hecho, las autoridades adelantaron labores de investigación que permitieron obtener la orden judicial contra el hombre.

La Policía Nacional confirmó la captura de un hombre conocido con el alias de ‘Pelusa’, quien era requerido por la justicia por su presunta participación en un doble homicidio ocurrido el pasado 30 de agosto en el barrio La Ciudadela, en Florencia, capital del departamento de Caquetá.

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Según la información divulgada por el Departamento de Policía Caquetá, el procedimiento se realizó en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, mediante la materialización de una orden judicial por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

El caso se remonta al 30 de agosto, cuando se registró el asesinato de dos personas en el sector de La Ciudadela. A partir de ese hecho, las autoridades adelantaron labores de investigación que permitieron obtener la orden judicial contra el hombre conocido como ‘Pelusa’.

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Cabe resaltar que la captura representa un avance en el proceso de esclarecimiento de este crimen, que generó preocupación en la capital caqueteña. Sin embargo, la información divulgada por las autoridades no precisa, hasta el momento, las identidades de las víctimas, las circunstancias exactas del ataque ni el lugar donde se produjo la detención.

Asimismo, el procedimiento se suma a las acciones de las autoridades para combatir los delitos que afectan la seguridad y la vida de los habitantes de Florencia. La Policía reiteró su compromiso de trabajar de manera articulada con la Fiscalía para avanzar en las investigaciones y llevar ante la justicia a los presuntos responsables de hechos violentos.

Por ahora, alias ‘Pelusa’ deberá responder ante las autoridades judiciales por los delitos que motivaron su requerimiento. Su responsabilidad en el doble homicidio tendrá que ser establecida dentro del proceso penal.

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