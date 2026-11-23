Un león suelto mantiene en vilo a Estambul, la capital de Turquía, donde decenas de efectivos se encuentran buscándolo desde la noche de este domingo, cuando fue visto por primera vez.

En las últimas horas se conocieron nuevas imágenes difundidas por los medios turcos del león suelto en una zona boscosa al norte de la capital Estambul.

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El felino fue visto por una cámara térmica en el distrito de Sarıyer caminando en medio de un bosque y merodeando en la zona pastosa.

El video fue compartido por la agencia Berat Yavuz, dependiente de la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias de Turquía (AFAD).

La alerta se activó el domingo por la noche, cuando cámaras de vigilancia captaron imágenes borrosas de lo que parecía ser una leona en Uskumruköy, un barrio del norte de Estambul, indicó la Dirección de Naturaleza y Parques de Turquía.

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El organismo envió de inmediato un equipo que revisó las grabaciones e inspeccionó la zona, pero "no encontró ningún animal", indicó en X.

Actualmente hay agentes de gendarmería y equipos veterinarios tratando de encontrar al animal para capturarlo.

Además, la Fiscalía abrió una investigación para conocer si el animal pertenece a alguna persona que lo tenía en su domicilio.