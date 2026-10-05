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Lunes, 05 de octubre de 2026
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Unión Europea

“Riesgo para la seguridad internacional”: Unión Europea condena el lanzamiento de misiles por Corea del Norte y exige el fin de las provocaciones en la península

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
lanzamiento de misiles por Corea del Norte-Foto: EFE
lanzamiento de misiles por Corea del Norte-Foto: EFE
Las tensiones en la región fronteriza se intensificaron tras la explosión de minas en la Zona Desmilitarizada, medida que elevó la alerta de las fuerzas de seguridad en Seúl y Tokio.

La Unión Europea instó a las autoridades de Corea del Norte a suspender de inmediato las pruebas con misiles balísticos tras el reciente ensayo militar registrado en el mar de Japón.

​Un portavoz oficial del despacho de la alta representante para la Política Exterior del bloque continental, Kaja Kallas, declaró que las continuas maniobras del régimen asiático representan una flagrante violación de las resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y un factor de inestabilidad para la seguridad internacional.

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​La queja diplomática responde al ensayo militar en el cual Pionyang lanzó un proyectil estratégico de rango intermedio, el cual recorrió una trayectoria de mil kilómetros antes de impactar en aguas internacionales.

​Esta prueba balística se suma a los disparos de corto alcance registrados a finales de septiembre desde la localidad de Wonsan, efectuados en respuesta a las resoluciones de desnuclearización promovidas por el Organismo Internacional de Energía Atómica.

“Corea del Norte debe poner fin a estas acciones ilegales que incrementan el riesgo en la península coreana. Cumplir con sus obligaciones internacionales y retornar a un proceso diplomático significativo sigue siendo la única vía para garantizar una paz sostenible en la región”, afirmó la vocería del organismo europeo luego de manifestar su respaldo a las administraciones de Corea del Sur y Japón.

​El incremento de la actividad militar coincide con el deterioro de la seguridad en la Zona Desmilitarizada (DMZ), donde la explosión de artefactos explosivos terrestres causó heridas de gravedad a efectivos del ejército surcoreano.

​Mientras las autoridades de Seúl atribuyeron la colocación de las minas a las tropas del norte, la representación norcoreana desestimó la responsabilidad en los hechos y acusó al gobierno vecino de instrumentalizar el incidente con fines de provocación política.

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​Frente a la reactivación de los ensayos de misiles, las potencias aliadas de la región del Indo-Pacífico y los organismos multilaterales mantienen bajo estricta observación las maniobras de la flota de Pionyang.

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