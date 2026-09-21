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Delcy Rodríguez

Rodeada de escoltas, en camioneta de lujo e ignorando a periodistas: se conoce indignante video de Delcy Rodríguez en Nueva York

septiembre 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez (AFP)
Delcy Rodríguez (AFP)
Rodríguez llegó este lunes a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevará a cabo entre el 22 y el 28 de septiembre.

En los últimos minutos se conoció un video de Delcy Rodríguez, jefa de la dictadura venezolana, en Nueva York a pocas horas de darse su inesperada intervención en la Asamblea General de la ONU.

Rodríguez llegó este lunes a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se llevará a cabo entre el 22 y el 28 de septiembre pese al rechazo generalizado por su presencia en el espacio.

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"Llegamos a Nueva York con la firmeza y la esperanza de un pueblo que cree en el encuentro y la unión entre las naciones", indicó.

Horas antes, Rodríguez había asegurado que, "En la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, Venezuela estará presente para llevar su voz y defender sus principios, con una agenda de trabajo basada en el respeto, la cooperación y el entendimiento".

Pese a las críticas del régimen por décadas hacia la ONU y hacia Estados Unidos, el cambio de Delcy Rodríguez frente al tutelaje del Gobierno Trump no deja de sorprender y ahora se muestra alineada con los intereses del republicano y aprovechando una especie de legitimidad momentánea.

Eric Martin, periodista de Bloomberg, compartió un video que parecía imposible hace algunos años: Delcy Rodríguez caminando tranquila por Nueva York, rodeada de varios escoltas y utilizando camionetas de lujo.

En la grabación, Rodríguez ignora a reporteros que le piden responder su visitará a Nicolás Maduro en la cárcel.

Pese a que los periodistas intentan llamar su atención diciéndole "presidenta", usuarios de redes sociales mostraron su rechazo hacia ese calificativo.

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"Ella no es presidente, ella es parte del mismo cartel de los Soles y esperamos que Trump la saque de allí porque está ilegal", "Ella no es presidenta, los venezolanos no votamos por ella, Delcy es una dictadora", "¿Y tanto escolta?", fueron algunos de los comentarios en la publicación.

El malestar de la población venezolana es evidente. Mientras Rodríguez goza de la aprobación del presidente Trump, la ciudadanía común vive la crisis entre represión del régimen, hambre y miedo.

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Sin embargo, funcionarios y legisladores se han mostrado en contra de la presencia de dictadora interina y han pedido al gobierno que actúe.

Tal es el caso del representante republicano Carlos Giménez, quien criticó duramente la presencia de la jefa del régimen venezolano en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

"Delcy la sabandija llega a la ONU, pero no engaña a nadie. No olvidamos a los asesinados, torturados, presos políticos, perseguidos y a millones de venezolanos obligados a abandonar su patria", escribió Giménez.

Asimismo, la diáspora venezolana en Nueva York se prepara para una protesta masiva este martes a las 11:00 horas frente al edificio de las Naciones Unidas.

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