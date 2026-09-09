Así fue el momento familiar de Abelardo de la Espriella y Marco Rubio tras la jornada oficial en Barranquilla: "Un encuentro cercano y fraterno"

Luego de una intensa agenda oficial en Barranquilla, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, compartió un momento más íntimo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Rubio.

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El propio mandatario colombiano publicó imágenes del encuentro familiar y aseguró que, tras concluir la jornada de trabajo, recibió al jefe de la diplomacia de Estados Unidos y a su esposa para compartir una cena en familia. En las fotografías divulgadas por De la Espriella también se observa a integrantes de su familia durante el encuentro.

“Un encuentro cercano y fraterno que fortalece no solo la alianza estratégica entre nuestras naciones, sino también los lazos de amistad que nos unen”, escribió el presidente colombiano, quien, además, agradeció a Rubio por su visita y destacó la gastronomía, la alegría y el “inigualable calor humano” de Barranquilla.

El momento familiar se produjo después de la reunión oficial entre ambos líderes, que marcó uno de los principales actos de la visita de Rubio a Colombia.

El secretario de Estado llegó a Barranquilla como parte de una gira por América Latina que también contempla paradas en Ecuador y Perú, con una agenda centrada en la cooperación en seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de los vínculos económicos y estratégicos con Washington.

Durante su encuentro, De la Espriella y Rubio abordaron, entre otros asuntos, la cooperación bilateral contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la relación entre Colombia y Estados Unidos.

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Rubio manifestó su interés en profundizar la cooperación en materia de seguridad con el nuevo Gobierno colombiano, en un momento en el que ambas administraciones buscan abrir una nueva etapa en sus relaciones.

La cena, sin embargo, mostró otra faceta de la visita: la cercanía personal que el presidente colombiano quiso proyectar con el principal representante diplomático de Estados Unidos.

“¡Esta siempre será su casa!”, expresó De la Espriella en su publicación, en la que cerró el mensaje con su habitual consigna: “¡Firme por la patria! ¡Viva Cristo Rey!”.

El gesto se dio al cierre de una jornada de alto nivel político y diplomático en Barranquilla, una ciudad que se convirtió en escenario del primer encuentro oficial de Rubio con el presidente De la Espriella y desde donde ambos gobiernos buscan relanzar y fortalecer su relación estratégica.