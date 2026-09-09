NTN24
Miércoles, 09 de septiembre de 2026
Miércoles, 09 de septiembre de 2026
Abelardo de la Espriella

Así fue el momento familiar de Abelardo de la Espriella y Marco Rubio tras la jornada oficial en Barranquilla: "Un encuentro cercano y fraterno"

septiembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
El momento familiar se produjo después de la reunión oficial entre ambos líderes, que marcó uno de los principales actos de la visita de Rubio a Colombia.

Luego de una intensa agenda oficial en Barranquilla, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, compartió un momento más íntimo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Rubio.

o

El propio mandatario colombiano publicó imágenes del encuentro familiar y aseguró que, tras concluir la jornada de trabajo, recibió al jefe de la diplomacia de Estados Unidos y a su esposa para compartir una cena en familia. En las fotografías divulgadas por De la Espriella también se observa a integrantes de su familia durante el encuentro.

“Un encuentro cercano y fraterno que fortalece no solo la alianza estratégica entre nuestras naciones, sino también los lazos de amistad que nos unen”, escribió el presidente colombiano, quien, además, agradeció a Rubio por su visita y destacó la gastronomía, la alegría y el “inigualable calor humano” de Barranquilla.

El momento familiar se produjo después de la reunión oficial entre ambos líderes, que marcó uno de los principales actos de la visita de Rubio a Colombia.

El secretario de Estado llegó a Barranquilla como parte de una gira por América Latina que también contempla paradas en Ecuador y Perú, con una agenda centrada en la cooperación en seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de los vínculos económicos y estratégicos con Washington.

Durante su encuentro, De la Espriella y Rubio abordaron, entre otros asuntos, la cooperación bilateral contra el narcotráfico y el fortalecimiento de la relación entre Colombia y Estados Unidos.

o

Rubio manifestó su interés en profundizar la cooperación en materia de seguridad con el nuevo Gobierno colombiano, en un momento en el que ambas administraciones buscan abrir una nueva etapa en sus relaciones.

La cena, sin embargo, mostró otra faceta de la visita: la cercanía personal que el presidente colombiano quiso proyectar con el principal representante diplomático de Estados Unidos.

¡Esta siempre será su casa!”, expresó De la Espriella en su publicación, en la que cerró el mensaje con su habitual consigna: “¡Firme por la patria! ¡Viva Cristo Rey!”.

El gesto se dio al cierre de una jornada de alto nivel político y diplomático en Barranquilla, una ciudad que se convirtió en escenario del primer encuentro oficial de Rubio con el presidente De la Espriella y desde donde ambos gobiernos buscan relanzar y fortalecer su relación estratégica.

Temas relacionados:

Abelardo de la Espriella

Marco Rubio

Familia

Cena

Reunión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Termina la vergonzosa crisis entre EE. UU. y Colombia que desató Gustavo Petro: Marco Rubio y Abelardo de la Espriella sellan una nueva e histórica etapa

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Esta alianza es fundamental en la lucha contra la producción de cocaína”: Molano tras visita de Rubio

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Impactantes imágenes del operativo letal de EE. UU. en el pacífico contra 'narcolancha' en medio de la gira de Marco Rubio por Latinoamérica

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

“EEUU está intentando construir una nueva arquitectura de seguridad”: experto sobre visita de Marco Rubio

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Colombia es pieza clave en el ‘Escudo de las Américas’ “para operaciones conjuntas” contra los grupos criminales

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Marco Rubio

"Hemos visto en un mes más acciones concretas contra las bandas criminales que lo que vimos en cuatro años": Marco Rubio en entrevista con Noticias RCN y NTN24

Gustavo Petro - Foto EFE
Gobierno de Colombia

"Petro dejó la casa fiscal de Colombia completamente desorganizada": Alberto Bernal

Países que integran el Escudo de las Américas se solidarizan con Bolivia - Foto: EFE
Escudo de las Américas

Colombia es pieza clave en el ‘Escudo de las Américas’ “para operaciones conjuntas” contra los grupos criminales

Visitas claves de Francis Donova y Marco Rubio en el fortalecimiento de las relaciones entre EEUU y Colombia – Fotos: AFP
Visita

La visita del jefe del Comando Sur y Rubio a Colombia “busca ampliar y fortalecer el esfuerzo conjunto”

Marco Rubio, Abelardo de la Espriella y Omar Bula (AFP)
Marco Rubio

"Sin seguridad no puede haber prosperidad, sin ella es difícil funcionar como un país": contundente mensaje de Marco Rubio tras reunión con De la Espriella

Más de Actualidad

Ver más
Eclipse lunar - Foto Canva
Eclipse de Luna

Así se tiñó de rojo el cielo en América con el impresionante eclipse lunar: el último del año

Ashley Moody, Byron Donalds y María Elvira Salazar | Fotos: EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

Batallas clave: estos son los candidatos que se medirán en las elecciones de medio término en Estados Unidos

Daniel Ortega, dictador de Nicaragua-Foto: EFE
Régimen de Daniel Ortega

Ultimátum a Daniel Ortega: senador español da un golpe sobre la mesa y pide acciones en su contra

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Petróleo venezolano - Foto EFE
Economía

¿Qué impacto tiene el acuerdo petrolero entre EE. UU. y el régimen en la economía de Venezuela?

Ayyoub Bouaddi - AFP
Manchester City

Manchester City ficha al mediocampista Ayyoub Bouaddi por 117 millones de dólares como reemplazo de Rodri

Eclipse lunar - Foto Canva
Eclipse de Luna

Así se tiñó de rojo el cielo en América con el impresionante eclipse lunar: el último del año

Ashley Moody, Byron Donalds y María Elvira Salazar | Fotos: EFE
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

Batallas clave: estos son los candidatos que se medirán en las elecciones de medio término en Estados Unidos

Álvaro Montero, arquero de la Selección Colombia y Boca Juniors - Foto: EFE
Selección Colombia

Álvaro Montero, arquero de la Selección Colombia, fue figura en tanda de penaltis con Boca Juniors y se ganó el reconocimiento de la hinchada

Daniel Ortega, dictador de Nicaragua-Foto: EFE
Régimen de Daniel Ortega

Ultimátum a Daniel Ortega: senador español da un golpe sobre la mesa y pide acciones en su contra

Gustavo Petro, expresidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

Tras cuatro días de dejar el poder, el expresidente Petro pide autorización al Congreso para salir del país durante un año

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023