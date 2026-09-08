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Martes, 08 de septiembre de 2026
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Bogotá

Presunto intento de feminicidio en la Terminal de Transporte de Salitre en Bogotá: mujer fue atacada con arma blanca por su expareja

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Intento de feminicidio en la Terminal de Transporte de Salitre - Captura de pantalla de X
Intento de feminicidio en la Terminal de Transporte de Salitre - Captura de pantalla de X
De acuerdo con la información preliminar, el hombre habría intentado quitarle el teléfono celular a la víctima. En medio del forcejeo, la atacó con un arma blanca.

Una mujer quedó gravemente herida después de una agresión cometida, al parecer, por su expareja en la Terminal de Transporte de Salitre, en Bogotá, durante este domingo 6 de septiembre. El caso es investigado por las autoridades como un presunto intento de feminicidio.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre habría intentado quitarle el teléfono celular a la víctima. En medio del forcejeo, la atacó con un arma blanca y le causó una lesión en uno de sus ojos.

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La mujer fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece con pronóstico reservado tras la agresión registrada dentro de la terminal.

Este hecho fue captado por las cámaras instaladas en el lugar. Dicho material hace parte de la investigación y sería clave para reconstruir lo ocurrido durante la agresión.

En los videos difundidos por redes sociales, se observa que, después del ataque, algunos ciudadanos que se encontraban en la terminal intervinieron y lograron retener al señalado agresor hasta la llegada de las autoridades.

Actualmente, las autoridades avanzan en el esclarecimiento de lo ocurrido y en la verificación de las circunstancias en que se produjo el ataque. Hasta el momento, el caso fue catalogado como un presunto intento de feminicidio.

La información conocida indica que la víctima recibió una herida con arma blanca en uno de sus ojos durante el forcejeo con su expareja.

Cabe resaltar que, mientras continúa la investigación, la mujer sigue bajo atención médica en un centro asistencial.

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La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, gracias al trabajo investigativo y al análisis del material audiovisual, el presunto responsable fue identificado y capturado. El hombre quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y será procesado por presunto intento de feminicidio.

"La Policía Nacional en las últimas horas logró en la localidad de Fontibón la captura de un ciudadano por el delito de lesiones personales. Los hechos se presentaron en el módulo 4 de la Terminal de Transportes de El Salitre, cuando esta persona agredió y lesionó con arma cortopunzante a quien sería su expareja sentimental. La víctima fue auxiliada y trasladada a un centro médico. Asimismo, el agresor, quien fue retenido por la ciudadanía, fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación", indicó la Policía.

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