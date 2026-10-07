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Miércoles, 07 de octubre de 2026
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Rusia

Rusia advierte sobre "información falsa" ante sospechas de un segundo caso de peste y asegura que "no existe riesgo epidémico" para la población

octubre 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Estudios científicos / FOTO: AFP
Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UE han pedido a Rusia que actúe con transparencia en este asunto.

La agencia sanitaria rusa afirmó este miércoles "no existe ningún riesgo epidémico" para la población de Irkutsk y su región tras la muerte de una técnica de laboratorio de un instituto que estudia la peste.

"Ha concluido el seguimiento médico de más del 90% de las personas que estuvieron en contacto con la paciente. No se ha detectado ningún problema de salud relacionado con una enfermedad infecciosa", indicó la agencia de salud pública Rospotrebnadzor.

Rusia cargó contra los medios por mencionar un segundo caso sospechoso de peste en Siberia, diciendo que la mayoría de las noticias sobre la situación eran "información falsa".

Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la UE han pedido a Rusia que actúe con transparencia en este asunto.

La peste es una enfermedad infecciosa causada por bacterias. La variante pulmonar es altamente contagiosa y puede ser mortal si no se trata rápidamente, según la OMS.

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El miércoles, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió además que se aclaren "las informaciones aparecidas en los medios de comunicación que señalan que un segundo empleado padece una neumonía de origen indeterminado".

El portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, ha pedido que solo se dé crédito a las declaraciones de la agencia rusa de salud pública, Rospotrebnadzor.

"Los medios informan mucho, y la inmensa mayoría de lo que los medios están difundiendo respecto a esta situación es información falsa", dijo Peskov a los periodistas.

Peskov también afirmó que "no tenía información" sobre una solicitud formal por parte de Washington para obtener aclaraciones sobre la situación y precisó que Moscú ya había informado a la OMS sobre este tema.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo tener prevista una conversación telefónica "muy pronto" con su homólogo Vladimir Putin para abordar esta situación.

Al ser preguntado sobre este tema, Peskov declaró sin embargo que esta conversación "no ha sido objeto de discusiones concretas por el momento".

Las alarmas se encendieron la semana pasada, cuando trascendió que Daria Shipilova, una trabajadora de 28 años del Instituto de Lucha contra la Peste de Irkutsk, falleció de peste.

El medio ruso People of Baikal, que cita fuentes anónimas cercanas a los servicios de seguridad regionales, afirmó el viernes que la mujer podría haber contraído la peste neumónica a través de un tubo de ensayo roto. Hasta 200 personas con las que tuvo contacto se encuentran en cuarentena, añadió el medio.

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