Rusia ataca centrales eléctricas en Ucrania pese a la tregua anunciada por Trump: el Kremlin asegura que nunca hubo acuerdo

Un devastador ataque con armas de alta precisión y aeronaves no tripuladas lanzado por las Fuerzas Armadas de Rusia sacudió esta madrugada el sistema energético de Ucrania, con la destrucción de instalaciones térmicas estratégicas en las regiones de Kiev y Járkov.

La ofensiva militar combinó el uso de 39 misiles balísticos y más de 120 drones de ataque, con un impacto directo sobre la red eléctrica nacional que provocó la pérdida del suministro a más de 600.000 familias en el centro del país.

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Además de los daños sobre las plantas generadoras de energía y los complejos petroleros, los proyectiles alcanzaron estructuras residenciales en la capital ucraniana, con un saldo trágico de cuatro personas muertas y más de una veintena de heridos de gravedad.

“Pedimos a Estados Unidos y a todos en el mundo que no cierren los ojos a esta realidad y que respondan con fuerza. Rusia lanzó sus ataques contra infraestructuras protegidas en el anuncio del presidente Donald Trump, por lo cual exigimos sanciones contundentes”, declaró el presidente Volodímir Zelenski en una alocución urgente a la comunidad internacional.

Desde la acera opuesta, la vocería oficial del Kremlin negó la violación de entendimiento alguno, bajo el argumento de que las condiciones del cese al fuego sobre la red eléctrica jamás llegaron a concretarse de manera formal entre las partes en conflicto.

El colapso de la tregua propuesta por Washington y el recrudecimiento de los bombardeos sobre las ciudades ucranianas acrecientan las dudas sobre la efectividad de las mediaciones internacionales, mientras la falta de acuerdos vinculantes deja la vía diplomática en punto muerto frente al avance de las fuerzas militares.

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La suspensión de alertas satelitales norteamericanas y las restricciones operativas reportadas sobre la red Starlink exponen la vulnerabilidad defensiva de las tropas de Kiev, en una fase de altísima incertidumbre dentro del teatro de guerra europeo.