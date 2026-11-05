Estas son las impactantes imágenes del operativo IRON 2.0 en Cali: cayeron los dos últimos responsables del feminicidio de María Camila Potosí y su hija

Una nueva ofensiva contra las estructuras delincuenciales se llevó a cabo en Cali durante la madrugada de este jueves 5 de noviembre. Se trata de la operación IRON 2.0, un despliegue de las autoridades que dejó más de 100 capturas y permitió golpear a 11 organizaciones criminales que operaban en la capital del Valle del Cauca.

Las imágenes del operativo muestran el despliegue de uniformados en diferentes sectores de la ciudad, así como los procedimientos de allanamiento realizados en medio de una intervención que contó con más de 140 diligencias y la participación de más de 2.000 integrantes de la Fuerza Pública y la Fiscalía.

Según el balance divulgado por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, las estructuras intervenidas estarían relacionadas con delitos como homicidio, extorsión, hurto y microtráfico. El mandatario destacó que esta operación hace parte de una estrategia para perseguir a los responsables de hechos violentos y debilitar las redes delincuenciales que afectan la seguridad de los ciudadanos.

Uno de los resultados más relevantes de la jornada fue la captura de los dos últimos señalados de participar en el feminicidio de María Camila Potosí y su hija, un caso que generó conmoción en el país. Con estas detenciones, las autoridades completaron siete capturas relacionadas con este crimen, ocurrido en julio de 2026.

El caso de María Camila fue uno de los hechos que más indignación provocó en Cali. La joven, que tenía ocho meses de embarazo, fue engañada y posteriormente asesinada, mientras que su bebé fue extraída de su vientre. La investigación permitió identificar a varias personas que presuntamente participaron en el crimen y que ahora deberán responder ante la justicia.

De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, la operación contó con 1.781 policías, 265 integrantes del Ejército y funcionarios de la Fiscalía, quienes adelantaron las intervenciones de manera simultánea.

La ofensiva IRON 2.0 representa la continuidad de una primera fase de operaciones contra las estructuras delincuenciales de Cali. La apuesta de las autoridades es debilitar las redes dedicadas a actividades ilegales y evitar que continúen afectando la seguridad y la tranquilidad de los habitantes.

Por su parte, Alejandro Eder aseguró que las intervenciones no terminarán con esta jornada y que las autoridades mantendrán las acciones para ubicar a quienes todavía hacen parte de estas organizaciones criminales.

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El mandatario también destacó la articulación entre la Alcaldía, la Policía, el Ejército y la Fiscalía, y reiteró que el propósito es recuperar la seguridad de la capital vallecaucana.

Las imágenes de los procedimientos dejan ver la magnitud del despliegue realizado durante la madrugada, en una operación que tuvo como uno de sus resultados más significativos las nuevas capturas relacionadas con el caso de María Camila Potosí y su hija.