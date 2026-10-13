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Martes, 13 de octubre de 2026
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Drones

Ucrania ejecuta la mayor ofensiva nocturna contra Rusia con más de 600 drones de largo alcance

octubre 13, 2026
Por: Redacción NTN24
edificio dañado en el centro de negocios Moscow-City tras el presunto impacto de un dron-Foto: EFE
edificio dañado en el centro de negocios Moscow-City tras el presunto impacto de un dron-Foto: EFE
Las fuerzas de defensa antiaéreas del Kremlin neutralizaron cientos de drones sobre 15 regiones, una situación que obligó al cierre temporal de los principales aeropuertos de la capital.

Una incursión de dimensiones inéditas sacudió el espacio aéreo de Rusia tras el despliegue de una masiva oleada de drones de largo alcance por parte de las fuerzas militares de Ucrania.

El Ministerio de Defensa ruso y la alcaldía de la capital confirmaron la interceptación y destrucción de 604 aeronaves no tripuladas de ala fija lanzadas contra 15 regiones estratégicas y sobre la cuenca del mar de Azov.

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De acuerdo con los reportes oficiales del mando, más de 400 aparatos mantuvieron una trayectoria directa hacia el área metropolitana de Moscú, lo que obligó a las defensas antiaéreas a actuar en los accesos lejanos a la urbe.

“Entre las 20:30 del 12 de octubre y las 07:00 del 13 de octubre en dirección a la región de Moscú fueron lanzados 217 drones. La mayor parte fue neutralizada en los accesos lejanos y 65 drones resultaron aniquilados junto a Moscú”, confirmó el alcalde capitalino, Dmitri Sobianin, a través de sus canales oficiales.

La emergencia provocó la suspensión preventiva de operaciones en las terminales internacionales de Domodédovo, Vnúkovo, Zhukovski y Sheremétievo para preservar la seguridad aérea en la capital.

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La intensificación de los ataques sobre los centros urbanos y logísticos rusos acelera la presión internacional en busca de un cese al fuego, mientras las potencias observan con cautela la evolución de la guerra en Europa del Este.

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