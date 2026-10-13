Ucrania ejecuta la mayor ofensiva nocturna contra Rusia con más de 600 drones de largo alcance

Una incursión de dimensiones inéditas sacudió el espacio aéreo de Rusia tras el despliegue de una masiva oleada de drones de largo alcance por parte de las fuerzas militares de Ucrania.

El Ministerio de Defensa ruso y la alcaldía de la capital confirmaron la interceptación y destrucción de 604 aeronaves no tripuladas de ala fija lanzadas contra 15 regiones estratégicas y sobre la cuenca del mar de Azov.

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De acuerdo con los reportes oficiales del mando, más de 400 aparatos mantuvieron una trayectoria directa hacia el área metropolitana de Moscú, lo que obligó a las defensas antiaéreas a actuar en los accesos lejanos a la urbe.

“Entre las 20:30 del 12 de octubre y las 07:00 del 13 de octubre en dirección a la región de Moscú fueron lanzados 217 drones. La mayor parte fue neutralizada en los accesos lejanos y 65 drones resultaron aniquilados junto a Moscú”, confirmó el alcalde capitalino, Dmitri Sobianin, a través de sus canales oficiales.

La emergencia provocó la suspensión preventiva de operaciones en las terminales internacionales de Domodédovo, Vnúkovo, Zhukovski y Sheremétievo para preservar la seguridad aérea en la capital.

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