"No me voy porque quiera, lo hago porque escucho a mi cuerpo que lo haga": con emotivo video, ídolo de la Selección Colombia le dice adiós al fútbol

A través de un emotivo video, el arquero David Ospina anuncia de forma oficial su retiro de las canchas. Luego de estar sin club durante este semestre y de un fallido fichaje por el Atlante de México, tras recaer en una lesión, el guardameta antioqueño ‘cuelga los guayos’ después de una carrera de más de 20 años como profesional.

“Al fútbol le digo ¡Gracias! No me doy por vencido… ¡Me doy por agradecido! ¡Ha sido un hermoso viaje! ¡Iré a donde me lleve la sonrisa!”, aseveró el guardameta.

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Su talento lo llevó a construir una gran carrera deportiva, en la que quedó como una de las grandes figuras del deporte colombiano. Debutó en Atlético Nacional, fue bicampeón en 2007, siendo apenas un juvenil en la Liga de Colombia y consolidándose en la titular. Desde ahí comenzó un camino lleno de gloria en Europa y con la Selección Colombia.

Ospina pasó por el Niza de Francia tras su fichaje en el verano de 2008, donde jugó casi 200 partidos como profesional y disputó seis temporadas en la Ligue 1. Eso le fue suficiente para ser declarado titular en el arco de la Selección Colombia.

Con la Tricolor, asistió a tres Mundiales y quedó como una de las leyendas del equipo colombiano. Fue el titular indiscutido en el Mundial de Brasil 2014, cuando se alcanzaron los cuartos de final, la instancia más importante en la historia de la Selección Colombia.

Allí estuvo rodeado de grandes figuras de esa generación dorada, como James Rodríguez, Juan Cuadrado, Mario Yepes, Camilo Zúñiga, Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez, Pablo Armero, entre otros.

En el video le agradece a cada uno de los equipos en los que participó, haciendo énfasis en Atlético Nacional, club del que es hincha y que le dio la oportunidad de debutar como profesional. Este mismo equipo selló su último paso como profesional. Asimismo, agradeció a su familia y a quienes lo acompañaron en cada etapa de su carrera.

Además del Apertura y Finalización de 2007, David Ospina ganó la Liga BetPlay en 2024 con la camiseta verdolaga, dos Copas Colombia (2024 y 2025) y una Superliga (2025). En todos estos torneos fue titular y un gran referente durante esta última etapa.

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Su carrera también lo llevó al Arsenal de Londres, donde compartió camerino con Dibu Martínez. De ahí pasó al Napoli de la Serie A de Italia, donde estuvo durante cuatro temporadas y disputó 103 partidos oficiales.

Cabe resaltar que en los últimos años de su carrera también compartió equipo con Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr de Arabia Saudita.