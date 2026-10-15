¿Se acerca la llegada de María Corina Machado? Coordinador estatal de Vente Venezuela regresa a Venezuela y la líder democrática lo celebra

El coordinador regional de Vente Venezuela en el estado Zulia, Gustavo Ruiz, emprendió oficialmente su retorno al país luego de cumplir un periodo en el exilio.

“¡Bienvenido a casa, Gustavo! Ni la distancia ni la persecución doblegan la determinación de quienes luchan por la libertad y la democracia. ¡Seguimos hasta que todos puedan volver a casa!”, indicaron en su cuenta oficial de X.

En sus primeras declaraciones, Ruiz aseguró sentirse satisfecho y agradecido de volver a Venezuela.

“La tiranía sigue, la tiranía interina está más vigente que nunca, pero los venezolanos tenemos que hacer un gran esfuerzo por regresar al país. Superar las dificultades que aún se mantienen”, afirmó.

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Asimismo, pidió a los venezolanos que se encuentran fuera de Venezuela a unirse y a retornar al país.

Ante la noticia, la líder democrática María Corina Machado se pronunció en sus redes sociales. “Qué emoción verte de vuelta en casa, querido Gustavo”.

“Después de estos dos años tan difíciles, finalmente regresas a continuar nuestra lucha por la Libertad. Que tu familia Vente y tu querido Zulia te abracen con toda la fuerza y el cariño que te has ganado”, indicaron.

Hace unas semanas, Machado confirmó que regresará a Venezuela para “contribuir a facilitar” la transición y fortalecer la organización de sus seguidores. Su equipo asegura que los sucesivos intentos fallidos no han cambiado esa decisión.

La dirigente permanece en este momento fuera de Venezuela, mientras el régimen venezolano igualmente negó que esté bloqueando su regreso. Jorge Rodríguez, principal negociador del chavismo, rechazó en septiembre las acusaciones y afirmó que no estaban impidiendo la entrada de Machado.