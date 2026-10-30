Selena Gómez advierte sobre los peligros del vapeo y revela que el consumo prolongado de nicotina le alteró la voz de forma permanente

La artista y empresaria norteamericana Selena Gómez confirmó públicamente que el uso prolongado de vaporizadores con nicotina provocó secuelas irreversibles en su salud vocal, con una alteración permanente en su tono y timbre de voz.

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A través de una declaración difundida en sus canales oficiales, la intérprete de 34 años abordó los constantes cuestionamientos de la audiencia respecto a la gravedad y aspereza de su registro vocal, con la aclaración de que el deterioro obedece directamente al consumo intenso de estos dispositivos y con la precisión de que la causa principal no está vinculada exclusivamente al lupus que padece desde el año 2013.

“No voy a poder cambiar mi voz. He vapeado muchísimo, con nicotina, y quiero que todo el mundo sepa que dejar de vapear nicotina es muy difícil. Si estás pensando siquiera en empezar a vapear, no vale la pena. Es una estupidez y me ha cambiado la voz”, aseveró la celebridad al ratificar que logró suspender el hábito y al advertir a los jóvenes sobre la alta capacidad adictiva.

De acuerdo con pronunciamientos de la American Lung Association y expertos en otorrinolaringología, la inhalación de aerosoles procedentes de cigarrillos electrónicos genera inflamación crónica en los pliegues vocales, vasoconstricción laríngea y deshidratación celular de los tejidos, lo cual deriva en disfonía recurrente y pérdida de las frecuencias agudas.

Con su testimonio, Selena Gómez se suma a una lista creciente de figuras públicas que visibilizan los riesgos ocultos del vapeo en jóvenes y adultos, con el uso de su plataforma y alcance mediático para impulsar la concientización sobre el autocuidado de la salud vocal y los peligros de la adicción a la nicotina, especialmente entre las nuevas generaciones que han adoptado masivamente el uso de cigarrillos electrónicos como alternativa al tabaco tradicional.