"No están solos": así fue el homenaje en el partido entre México y Ecuador a los ciudadanos venezolanos afectados por los terremotos

Este martes 30 de junio se llevó a cabo el partido entre México y Ecuador por dieciseisavos de final del Mundial 2026, un encuentro disputado en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

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Allí, los asistentes dedicaron unos minutos antes del partido para enviar un mensaje de apoyo a los ciudadanos de Venezuela, quienes por estos días enfrentan una tragedia por cuenta de dos terremotos que devastaron al país.

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Miles de aficionados al deporte rey corearon la consigna "No están solos" minutos antes del partido decisivo entre las selecciones mexicana y ecuatoriana, en un claro mensaje de apoyo a los ciudadanos del país latinoamericano.

Un video compartido en las redes sociales mostró el estadio completamente lleno, mientras que en el terreno se ve a las selecciones con sus respectivas banderas antes del partido.

Al fondo se escucha un animador alentar a los aficionados a gritar la frase "No están solos". Las imágenes en las plataformas digitales mostraron, incluso, al presidente actual de la FIFA, Gianni Infantino, coreando dicha consiga.

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En un mensaje en X, la líder de la democracia venezolana y Nobel de Paz, María Corina Machado, compartió el momento y escribi: “Gracias… ¡Qué importante saber que no estamos solos!”.

Los devastadores terremotos del 24 de junio en Venezuela dejaron un saldo (hasta el momento) de 1.943 muertos y más de 10.500 heridos, según indicaron este martes las autoridades del régimen chavista.

Las estimaciones de la Organización de Naciones Unidas señalan que puede haber hasta 50.000 desaparecidos.