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Actriz

Murió icónica actriz que interpretó a la señora de las palomas en 'Mi pobre angelito 2'

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: 'Mi pobre angelito' - Disney+
Foto: 'Mi pobre angelito' - Disney+
La actriz falleció a los 81 años luego de una prolongada enfermedad, según confirmó este viernes su representante, Phil Belfield.

La actriz irlandesa Brenda Fricker, reconocida como la primera mujer de Irlanda en conquistar un premio Óscar gracias a su actuación en Mi pie izquierdo (My Left Foot: The Story of Christy Brown, 1989), falleció a los 81 años luego de una prolongada enfermedad, según confirmó este viernes su representante, Phil Belfield.

"Nunca volveremos a encontrar a alguien como ella y su partida deja al mundo más empobrecido", expresó Belfield en un comunicado.

Fricker obtuvo el Óscar a la mejor actriz de reparto en 1990 por su interpretación de la madre de Christy Brown en Mi pie izquierdo. En esa misma producción biográfica, Daniel Day-Lewis dio vida al artista irlandés y también fue galardonado con el Óscar al mejor actor por su actuación.

Durante su discurso al recibir el Óscar en Hollywood, Brenda Fricker dedicó unas palabras a su país y ofreció el premio a "todo el pueblo de Irlanda".

Después de ese histórico reconocimiento, consolidó su trayectoria internacional con participaciones en producciones como El prado, Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York , Tiempo de matar y Veronica Guerin, convirtiéndose en una figura ampliamente conocida por el público.

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Nacida en Dublín, Fricker también desarrolló una destacada carrera en la televisión, participando en exitosos dramas de Irlanda y el Reino Unido. Entre sus trabajos más reconocidos figuran las series Casualty (BBC), Arriba y abajo (ITV) y la popular telenovela británica Coronation Street.

Su trayectoria artística incluyó igualmente una sólida presencia en los escenarios, con actuaciones en montajes como Lavender Blue y A Pagan's Place, presentados en prestigiosos teatros como el National Theatre y el Royal Court Theatre.

Ante su muerte, el embajador de Estados Unidos en Irlanda, Edward Walsh, rindió homenaje a la intérprete al definirla como "una gigante del cine irlandés" y destacó su memorable actuación en Mi pie izquierdo.

El diplomático afirmó que, desde Dublín hasta Hollywood, Fricker llevó las historias de Irlanda a audiencias de todo el mundo, inspirando a generaciones en ambos lados del Atlántico.

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