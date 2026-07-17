Murió icónica actriz que interpretó a la señora de las palomas en 'Mi pobre angelito 2'

La actriz irlandesa Brenda Fricker, reconocida como la primera mujer de Irlanda en conquistar un premio Óscar gracias a su actuación en Mi pie izquierdo (My Left Foot: The Story of Christy Brown, 1989), falleció a los 81 años luego de una prolongada enfermedad, según confirmó este viernes su representante, Phil Belfield.

"Nunca volveremos a encontrar a alguien como ella y su partida deja al mundo más empobrecido", expresó Belfield en un comunicado.

Fricker obtuvo el Óscar a la mejor actriz de reparto en 1990 por su interpretación de la madre de Christy Brown en Mi pie izquierdo. En esa misma producción biográfica, Daniel Day-Lewis dio vida al artista irlandés y también fue galardonado con el Óscar al mejor actor por su actuación.

Durante su discurso al recibir el Óscar en Hollywood, Brenda Fricker dedicó unas palabras a su país y ofreció el premio a "todo el pueblo de Irlanda".

Después de ese histórico reconocimiento, consolidó su trayectoria internacional con participaciones en producciones como El prado, Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York , Tiempo de matar y Veronica Guerin, convirtiéndose en una figura ampliamente conocida por el público.

Nacida en Dublín, Fricker también desarrolló una destacada carrera en la televisión, participando en exitosos dramas de Irlanda y el Reino Unido. Entre sus trabajos más reconocidos figuran las series Casualty (BBC), Arriba y abajo (ITV) y la popular telenovela británica Coronation Street.

Su trayectoria artística incluyó igualmente una sólida presencia en los escenarios, con actuaciones en montajes como Lavender Blue y A Pagan's Place, presentados en prestigiosos teatros como el National Theatre y el Royal Court Theatre.

Ante su muerte, el embajador de Estados Unidos en Irlanda, Edward Walsh, rindió homenaje a la intérprete al definirla como "una gigante del cine irlandés" y destacó su memorable actuación en Mi pie izquierdo.

El diplomático afirmó que, desde Dublín hasta Hollywood, Fricker llevó las historias de Irlanda a audiencias de todo el mundo, inspirando a generaciones en ambos lados del Atlántico.