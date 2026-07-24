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Viernes, 24 de julio de 2026
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Corte Penal Internacional

Régimen de Venezuela anuncia su salida definitiva de la Corte Penal Penal Internacional

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Corte Penal Internacional (EFE)
Corte Penal Internacional (EFE)
El anuncio ocurre justo cuando la Asamblea de los 125 Estados miembros de la Corte decidió destituir al fiscal general Karim Khan.

Félix Plasencia, nombrado como canciller del régimen venezolano hace apenas unos días, hizo este viernes el anuncio oficial de la salida de Venezuela de la Corte Penal Internacional.

El anuncio ocurre justo cuando la Asamblea de los 125 Estados miembros de la Corte decidió destituir al fiscal general Karim Khan tras ser señalado de agresión sexual contra una integrante de su equipo.

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"Por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Venezuela comunicó al secretario general de la ONU, António Guterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127", dijo Plasencia.

Y añadió que el régimen de. Venezuela considera que "la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global".

Según Plasencia, este patrón revela "una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía".

Asimismo, aseguró que el "sesgo" del que habla la dictadura "no es una simple coincidencia procesal, sino el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger".

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"Por ello rechazamos esta dimensión de lawfare, que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir. Reiteramos nuestro compromiso con una justicia genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos", finalizó Plasencia.

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