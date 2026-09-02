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Miércoles, 02 de septiembre de 2026
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volcán Puracé

Nueva advertencia por el volcán Puracé: Servicio Geológico pidió a la comunidad precaución extrema tras registrar 100 sismos en 24 horas

septiembre 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Alerta por el volcán Puracé - Captura de pantalla Servicio Geológico Colombiano - X
Alerta por el volcán Puracé - Captura de pantalla Servicio Geológico Colombiano - X
El principal llamado está relacionado con las áreas próximas a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, así como con las cabeceras de los ríos que nacen en estos sectores.

El volcán Puracé continúa bajo vigilancia del Servicio Geológico Colombiano (SGC), que mantiene la alerta naranja debido a los cambios registrados en su comportamiento. En su boletín de este miércoles, 2 de septiembre, la entidad hizo una nueva recomendación a las comunidades que permanecen en zonas cercanas.

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El principal llamado está relacionado con las áreas próximas a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, así como con las cabeceras de los ríos que nacen en estos sectores.

El SGC pidió a la población “no acercarse a la zona de los cráteres”, debido a que la actividad puede generar fenómenos repentinos que representen un riesgo para las personas que se encuentren en lugares cercanos.

Según la información de la entidad, pueden producirse de manera inesperada emisiones de gases y ceniza, además de la expulsión de fragmentos de roca. Asimismo, se señaló que los materiales que se acumulen en las partes altas podrían movilizarse posteriormente.

Además, la entidad indicó que se registraron cerca de 100 sismos localizados entre 10 y 15 km al nororiente del volcán.

"Desde las 2:30 p. m. del 1 de septiembre de 2026 hasta el momento de publicación del presente boletín, registramos cerca de 100 sismos asociados al fracturamiento de roca, localizados entre 10 y 15 km al nororiente del volcán Puracé – cadena volcánica Los Coconucos", agregó la entidad.

Del mismo modo, el organismo explicó que “la acumulación de la ceniza y los materiales emitidos pueden formar flujos de lodo de menor alcance”, pero que estos pueden presentar riesgo para quienes se encuentren muy cerca.

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Cabe resaltar que la recomendación se conoce mientras el Puracé permanece en alerta naranja. Según el reporte, durante las últimas semanas los instrumentos han registrado niveles que se encuentran entre los más altos observados en el actual proceso de actividad.

En el mismo sentido, se resalta que la entidad advirtió que el comportamiento puede cambiar de modo temporal. Una eventual reducción de la actividad no significaría necesariamente que el sistema haya recuperado una condición estable.

Para modificar el nivel de alerta, explicó el organismo, será necesario esperar y analizar durante un periodo prudencial el comportamiento de todos los parámetros vigilados.

Finalmente, ante la situación, el SGC también pidió evitar la difusión de versiones no verificadas sobre el volcán y consultar únicamente los reportes de las entidades oficiales. Por ahora, el estado de alerta del Puracé permanece en naranja, correspondiente a un volcán que presenta cambios importantes en los parámetros que son monitoreados.

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