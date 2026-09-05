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Sábado, 05 de septiembre de 2026
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María Corina Machado

En medio de críticas por acuerdo petrolero, revelan que Washington pediría a María Corina Machado pasar por EE. UU. antes de regresar a Venezuela: "Este acuerdo es muy impopular"

septiembre 5, 2026
Por: Saúl Montes
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado - AFP
En un video, el periodista David Alandete aseguró que “la Casa Blanca necesita mostrar una carencia con Machado, con su equipo y con la oposición al chavismo” de cara a las eleciones de medio termino en EE. UU.

David Alandete, periodista del Diario ABC ante la Casa Blanca, reveló que Washington pediría a la líder de las fuerzas democráticas de Venezuela, María Corina Machado, pasar por Estados Unidos antes de regresar a su país.

Según explicó Alandete en un video compartido en sus redes sociales, desde la capital estadounidense se ha planteado a la Nobel de Paz y a su equipo “la necesidad” de que antes de volver a Venezuela pase por territorio norteamericano.

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El periodista citó las recientes declaraciones de Machado sobre el polémico acuerdo entre la Administración del presidente Donald Trump y el régimen de Venezuela, que hoy dirige por encargo Delcy Rodríguez.

“Necesita la Casa Blanca mostrar una carencia con Machado, con su equipo y con la oposición al chavismo porque estamos ante unas elecciones parciales que serán el 3 de noviembre en las que se va a renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Los datos que llegan del voto hispano y sobre todo de las comunidades venezolanas y colombiana en Florida y otros sitios son muy alarmantes, y este acuerdo es muy impopular entre los hispatos y sobre todo en la diáspora venezolana”, acotó.

En ese contexto, Alandete argumentó que ahora lo que se quiere es que María Corina Machado vaya a Estados Unidos y que de alguna forma exprese algo de apoyo a dicho acuerdo del que “ahora depende Donald Trump”.

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“Pues porque Donald Trump ha decidido que sea el Gobierno de Estados Unidos el que participe en un 35% en una empresa que va a explotar gran parte de los pozos petrolíferos venezolanos”, concluyó.

El pasado 28 de agosto, Trump anunció lo que denominó “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial” con el régimen de Delcy Rodríguez, generando polémica en torno a la negociación con el gobierno ilegítimo que ocupa el poder tras la captura de Nicolás Maduro.

Ante la polémica por el acuerdo, Machado decidió referirse al mismo este 3 de septiembre y aseguró que “aún no se conoce el verdadero alcance” del acuerdo y cómo beneficiaría al país.

“El sector petrolero es solo una parte de la inmensa reconstrucción que tenemos que hacer en Venezuela (...) en un país con las dimensiones y la fragilidad institucional de Venezuela, ningún sector podrá funcionar de manera aislada. Necesitamos que el país entero funcione”, señaló.

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