"No te preocupes, pronto la olvidaremos", dijo el rey Carlos III en una llamada telefónica desclasificada de las memorias del conde Spencer

La Casa Real británica enfrenta un nuevo frente de escrutinio público tras la filtración de revelaciones inéditas sobre la muerte de la princesa Diana contenidas en las memorias de su hermano, el conde Charles Spencer, tituladas 'Swan Song'. Diana, my sister.

Según extractos adelantados por el diario Daily Mail, el entonces príncipe de Gales y actual rey Carlos III habría mantenido una tensa conversación telefónica con su cuñado días después del trágico accidente de París en 1997.

Durante la llamada, mientras Spencer protestaba por la decisión de obligar a los príncipes Guillermo y Enrique a marchar tras el féretro de su madre, el heredero a la corona habría afirmado:

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“No te preocupes, pronto la olvidaremos”. El autor califica la declaración como una prueba del desprecio contenido de la institución hacia la figura de la princesa y el impacto de su duelo global.

“Aquel comentario demostraba el desprecio contenido por Diana y el horror que sentía la familia real porque el mundo estuviera tan conmovido por su muerte”, sostiene Charles Spencer en el texto de sus memorias.

El tabloide británico confirmó que continuará publicando entregas adicionales centradas en los años de crisis matrimonial entre Carlos y Diana, así como las decisiones adoptadas por la cúpula real durante los días posteriores a la tragedia.

El testimonio de Spencer sobre el trato dispensado a la memoria de la princesa de Gales reabre una fisura histórica en la narrativa oficial de la monarquía británica.

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Al exponer la frialdad del actual monarca en uno de los momentos más delicados de la historia moderna del Reino Unido, estas memorias amenazan con resentir la popularidad de la institución en un contexto ya marcado por divisiones familiares e intensos debates sobre su relevancia futura.