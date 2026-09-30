NTN24
Miércoles, 30 de septiembre de 2026
Miércoles, 30 de septiembre de 2026
Israel

Se conocen videos al interior del avión de Flydubai con destino a Israel que aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras intento de atentado terrorista

septiembre 30, 2026
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
Avión de Flydubai en el aeropuerto de Tel Aviv - Foto de referencia: EFE
Avión de Flydubai en el aeropuerto de Tel Aviv - Foto de referencia: EFE
En videos que se han ido conociendo se observan los momentos de pánico que vivieron los 180 pasajeros mientras uno de los pilotos presuntamente intentó estrellar la aeronave.

En las últimas horas se han ido conociendo videos e imágenes de los momentos de angustia al interior del avión de Fly Dubai que despegó desde el Aeropuerto Internacional de Dubái con destino a Tel Aviv, Israel, y que tuvo que aterrizar de emergencia en Arabia Saudita tras un incidente con un piloto.

En videos que se han ido conociendo se observan los momentos de pánico que vivieron los 180 pasajeros mientras uno de los pilotos presuntamente intentó estrellar la aeronave, lo que Israel ha calificado como un intento de atentado terrorista.

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Uno de los videos publicados muestra a uno de los pilotos gravemente herido, mientras es atendido por la tripulación incluso con oxígeno.

Además, se observa a uno de los pasajeros con sangre en su rostro, lo que evidencia que hubo un enfrentamiento y forcejeo entre uno de los pilotos y algunos de los pasajeros para evitar una tragedia.

En otras imágenes se evidencian desde la parte trasera de la aeronave los movimientos en la cabina del piloto con personas que forcejean y pelean, además de los gritos de los pasajeros.

Las personas también se preguntan qué sucede mientras el avión se mueve bruscamente.

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Según los registros, el avión descendió de 33.000 pies a unos 17.000 en 30 segundos mientras se presentaba la emergencia.

Varios medios israelíes afirman que una pelea entre los pilotos provocó que se activara una señal de socorro.

Al parecer, dos pilotos viajaban en el avión como pasajeros y tomaron el mando para llevar a cabo el aterrizaje de emergencia, afirma la prensa israelí.

Según la cadena pública israelí Kan y Channel 12, el ejército israelí había movilizado aviones de combate ante el temor de un posible secuestro.

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