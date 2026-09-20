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Senador republicano propone fecha para las elecciones en Venezuela: serían en menos de un año

septiembre 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Senador republicano, Bernie Moreno-Foto: EFE
Senador republicano, Bernie Moreno-Foto: EFE
Moreno vinculó la convocatoria electoral con el reciente acuerdo energético que otorgó a Estados Unidos control mayoritario sobre 65.000 millones de barriles de petróleo.

El senador republicano por el estado de Ohio, Bernie Moreno, instó formalmente este domingo a fijar el 24 de julio de 2027 como la fecha oficial para la celebración de elecciones presidenciales libres y transparentes en Venezuela, argumentando que el proceso resulta indispensable para culminar la transición política en el país.

Durante una intervención transmitida por la cadena televisiva Fox News, el congresista estadounidense destacó la carga simbólica de la propuesta al hacer coincidir la jornada electoral con el natalicio de Simón Bolívar.

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De acuerdo con Moreno, la estrategia trazada por la administración del presidente Donald Trump sienta las bases para que la población venezolana recupere su soberanía e institucionalidad.

“Las elecciones libres y justas siguen siendo esenciales para completar la transición democrática, y bajo el firme liderazgo del presidente Trump lo lograremos. Propongo el 24 de julio de 2027. ¡Vamos!”, afirmó el senador Bernie Moreno.

El senador subrayó que el reciente acuerdo comercial, mediante el cual Estados Unidos asumió la administración mayoritaria de 65.000 millones de barriles de reservas hidrocarburíferas venezolanas, sienta las bases del desarrollo económico pero requiere de legitimidad democrática.

La bancada republicana en el Congreso reafirmó su respaldo a la hoja de ruta trazada por la Casa Blanca para supervisar la normalización política y la apertura de mercados en el territorio venezolano.

Moreno comparó el proceso de transición con la gesta libertadora de Bolívar, sosteniendo que la fijación de un calendario electoral claro otorgará certeza jurídica a la población.

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La iniciativa planteada por Bernie Moreno busca acelerar el debate en el Capitolio sobre los plazos de la reestructuración institucional en Venezuela. Al vincular el control de los activos petroleros con la necesidad de convocar a las urnas, la diplomacia norteamericana reafirma su rol como actor determinante en la definición del calendario político y económico de la región.

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