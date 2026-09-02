"Quien se mete con la Corte, se mete conmigo": Abelardo de la Espriella luego de que procurador delegado encontrara impacto de arma de fuego en su oficina

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció su respaldo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes pidieron que se les reforzara su seguridad luego de que el país conociera que una oficina, ubicada en el piso 26 de la Procuraduría, en Bogotá, fue impactada con un balazo.

El magistrado de la Corte, José Joaquín Urbano, envió una carta al presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que se refirió al episodio en el que el procurador delegado, Pedro Luis Bonilla, encontró un impacto de arma de fuego en la ventana de su oficina. Él y el jefe del organismo disciplinario adelantan una investigación contra el exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez.

Debido a esto, el presidente De La Espriella pidió a la Unidad Nacional de Protección y la Policía tomar medidas urgentes para blindar a los jueces.

“He recibido la preocupación expresada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia frente a la seguridad de sus magistrados. He dado instrucciones a la Policía Nacional y a la UNP para reforzar de inmediato todas las medidas necesarias para garantizar su protección”, añadió.

Asimismo, el presidente afirmó que “quien se mete con la Corte, se mete con el presidente”, haciendo énfasis en que nadie puede amenazar sin enfrentar las consecuencias.

“Lo que es con la Sala Penal de la Corte es conmigo. Quien se mete con la Corte, se mete con el Presidente de la República. En Colombia nadie puede amenazar, intimidar o pretender doblegar a un magistrado o a un juez y creer que no habrá consecuencias. A quien lo intente le caerá todo el peso de la ley”.

Del mismo modo, aseguró que quien esté detrás de las amenazas será perseguido y enviado ante la justicia.

“Sea quien sea que esté detrás de estas amenazas —Kiko Gómez o cualquier otro— será identificado, perseguido y llevado ante la justicia. Que quede claro cómo son las cosas con este Gobierno: las instituciones se respetan, a los jueces se les garantiza su independencia y la justicia no se intimida”, afirmó.

Ante lo ocurrido en el piso 26 de la sede principal de la Procuraduría, fuentes de la Dijín de la Policía confirmaron que, después del reporte, abrieron una investigación previa para esclarecer el modo, los hechos, el lugar y los presuntos responsables que habrían terminado impactando la Procuraduría con un arma de fuego.

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Los investigadores han descartado preliminarmente el uso de un francotirador, de un fusil o de un arma de largo alcance en este hecho contra la sede de la Procuraduría, en el centro de Bogotá. Por ahora, el proyectil de la bala dejaría en evidencia que provino de los cerros orientales de Bogotá.

Finalmente, desde la Policía han explicado que la primera teoría estaría relacionada con el uso de una pistola en ese ataque y la posibilidad de que se tratara de una bala perdida que terminó en el piso 26 del ente de control.