La OEA fija fecha para reunión extraordinaria de cancilleres sobre situación Nicaragua a manos de la dictadura de Ortega

La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles celebrar una reunión extraordinaria de cancilleres sobre Nicaragua el viernes 2 de octubre, ante la situación política en el país centroamericano.

La "reunión de consulta", un instrumento poco común en la OEA, servirá para examinar "las acciones apropiadas" contra Nicaragua, según la resolución aprobada por consenso del Consejo Permanente de la organización.

Debido a la represión desatada tras las movilizaciones de 2018, miles de nicaragüenses se exiliaron y la oposición es prácticamente nula en el país, donde acaba de aprobarse una reforma que prohíbe la participación electoral de los partidos adversos al gobierno.

Ortega gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, tras lo cual ha sido reelegido tres veces en cuestionados comicios.

En los últimos, hace cinco años, encarceló a opositores y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) ganó ampliamente sin rivales.

Tras una reforma constitucional aprobada a fines de 2024 que amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y elevó el rango de Murilo a copresidenta, Nicaragua debería celebrar elecciones generales en 2027.

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Pero Ortega anunció recientemente que "en Nicaragua no volverá a haber elecciones" en las que "partidos puestos por los yanquis (Estados Unidos)" puedan tomar el poder.

El parlamento nicaragüense, en control del régimen, ratificó esa medida.