Ventas de petróleo venezolano a Estados Unidos repuntan pese a caída en las exportaciones totales

Las exportaciones de petróleo de Venezuela hacia Estados Unidos registraron un importante repunte durante julio al ubicarse en aproximadamente 786.000 barriles diarios, la cifra más alta desde inicios de 2019, según datos difundidos por la agencia Reuters.

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El aumento de los envíos al mercado norteamericano se produjo pese a una leve disminución en las exportaciones totales del país.

Durante julio, Venezuela exportó alrededor de 1,16 millones de barriles diarios, por debajo de los 1,2 millones reportados en junio, debido a una reducción en sus inventarios.

Aun así, el sector petrolero venezolano ha mostrado una marcada recuperación a lo largo de este año, tras haber alcanzado mínimos históricos como consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos y el bloqueo marítimo aplicado durante la administración de Donald Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Este repunte ha estado impulsado por un acuerdo de suministro suscrito en enero entre Estados Unidos y el régimen "interino" de Venezuela.

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Pese al crecimiento de las exportaciones hacia EE. UU., julio marcó el segundo mes consecutivo de descenso en el volumen total exportado, luego del pico de 1,24 millones de barriles diarios alcanzado en mayo.

En el ámbito económico, la economía en Venezuela atraviesa un escenario de alta cotización cambiaria, con el dólar oficial del Banco Central de Venezuela rondando los 752 bolívares.

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En medio de esta situación, el sector petrolero busca repuntar con expectativas de mayor inversión extranjera.