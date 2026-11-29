El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, instó este domingo a las pandillas haitianas a deponer las armas y entregar con vida a cuatro aerotécnicos militares salvadoreños secuestrados el 18 de octubre en Puerto Príncipe, con la advertencia de que, si no lo hacen, afrontarán un desenlace “desagradable” en el marco del despliegue en el país caribeño.

“Les hago una propuesta: depongan las armas, abandonen las pandillas, huyan, entreguen a nuestros técnicos con vida, y nos iremos. De lo contrario, lo que vendrá después será desagradable”, escribió Bukele en su cuenta de X, mensaje que difundió en criollo haitiano para dirigirse de manera directa a los pandilleros.

Los cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecieron el 18 de octubre tras un ataque de pandilleros en Puerto Príncipe y, según el mandatario salvadoreño, sufrieron un secuestro mientras cumplían labores dentro de una fuerza multinacional avalada por la ONU.

En otra publicación, Bukele calificó a las pandillas haitianas como “un montón de cobardes que solo atacan a civiles inocentes, niños y personas mayores. No quieren enfrentarse a verdaderos guerreros”, y añadió que esos grupos “solo se están escondiendo, a la espera de que nos vayamos”.

Durante el despliegue militar, las tropas salvadoreñas participaron en operaciones que destruyeron centros de operaciones de dos pandillas y resguardan el principal estadio de fútbol del país, cuyo control recuperó la policía local tras dos años bajo dominio de pandilleros.

Estas acciones marcan un giro notorio frente al propósito inicial de la misión de rescate, lo que a juicio de expertos podría extender de forma indefinida la presencia salvadoreña en Haití, en un escenario donde confluyen la Policía y el Ejército locales, la Task Force de mercenarios privados extranjeros y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) con niveles inciertos de coordinación.

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El Salvador y Haití suscribieron un acuerdo de cooperación cuyos alcances permanecen bajo reserva, pero que podría prolongar el despliegue militar salvadoreño en Haití, mientras la trayectoria de Bukele en el combate a las pandillas en su país se asocia con una drástica baja de la violencia y, al mismo tiempo, con señalamientos de expertos de la ONU sobre presuntos crímenes contra la humanidad.