“Es arbitrariedad pura”: Delcy Rodríguez bloquea visita de eurodiputados a Perkins Rocha

Los eurodiputados Jorge Martín Frías y Hermann Tertsch llegaron a la casa de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, en donde funcionarios policiales les han negado el acceso. En conversación con NTN24, los eurodiputados comentaron que los funcionarios policiales del régimen les dijeron que “no podemos subir a la casa de Perkins porque nos lo impide una unidad”.