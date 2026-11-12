Actor que interpretó a Malcolm en serie ‘Malcolm in the Middle’ se pronunció tras ser dado de alta luego de fuerte accidente: "Estoy un poco adolorido"

El actor y piloto de automovilismo Frankie Muniz fue dado de alta después de permanecer bajo observación médica tras sufrir un accidente durante una sesión de práctica en el Circuito Internacional de Daytona, en Florida, Estados Unidos. El incidente ocurrió el miércoles 11 de noviembre, cuando se preparaba para participar en el evento automovilístico ‘Proud to Honor Veterans Day Classic’, organizado por Ford Racing.

Muniz se encontraba practicando en el circuito cuando perdió el control de su vehículo y terminó involucrado en un fuerte choque. La magnitud del impacto hizo necesaria la intervención de los equipos de rescate, que tuvieron que retirar parte del techo del automóvil para poder sacarlo.

Posteriormente, el actor fue trasladado a un centro médico local para recibir una valoración. En un primer comunicado, su escudería, Team Reaume, confirmó que se encontraba despierto y alerta, aunque pidió respeto por su privacidad mientras recibía atención médica.

Horas después, Ford Racing confirmó que el protagonista de ‘Malcolm in the Middle’ había recibido el alta. La información también fue publicada por NASCAR, que dio a conocer las declaraciones del piloto después del accidente.

“Estoy decepcionado de no poder participar en el evento Proud to Honor de Ford esta noche. Esperaba con ansias honrar el servicio de nuestros veteranos y competir contra estos increíbles pilotos”, expresó Muniz en un comunicado.

Asimismo, se refirió a su estado de salud y destacó la protección que le brindó el vehículo durante el impacto. “Estoy un poco adolorido, pero mi Mustang hizo su trabajo al protegerme”, aseguró.

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El actor también agradeció al personal de Ford Racing, al Circuito Internacional de Daytona y a los trabajadores del centro médico que lo atendieron. Además, dedicó unas palabras a las personas que estuvieron pendientes de su situación.

“Especialmente quiero agradecer a todos los que se comunicaron y por todas las oraciones”, indicó.

Cabe resaltar que, debido al accidente, Muniz no pudo participar en la competencia, en la que tenía previsto representar a la Fuerza Aérea de Estados Unidos junto al piloto Austin Cindric, de Team Penske. Su lugar fue ocupado por Jenson Altzman, piloto de desarrollo de Ford.