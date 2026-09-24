“Cadena perpetua para todos y que se terminen de llevar a Diosdado, a Delcy y a Jorge”: Mayra Morales, familiar de preso político en Venezuela

Mayra Morales, hermana del preso político Ricardo Fonseca, cuestionó la presencia de Delcy Rodríguez, encargada del régimen chavista, en la Asamblea General de la ONU mientras que cientos de presos políticos siguen en los centros de tortura de la dictadura en Venezuela. Además, se refirió a la situación del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes se encuentran presos en Estados Unidos tras ser arrestados por EE. UU. en una operación especial en enero. “Cadena perpetua para ellos (Maduro y Cilia) y que se los terminen de llevar a todos: a Diosdado (Cabello), a Delcy y a Jorge Rodríguez…”, sentenció.