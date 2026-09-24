Macro operativo entre EE. UU. y Ecuador acabó con alias 'Charlie', señalado integrante de Los Choneros

Las autoridades de Ecuador ejecutaron un macro operativo en conjunto con Estados Unidos que terminó con el abatimiento de alias Charlie, señalado integrante de Los Choneros que tenía vínculos con las disidencias de las FARC en Colombia. Según informó el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, las Fuerzas Armadas junto con el Comando Sur ejecutaron la operación contra el criminal, quien era acusado de ser operador logístico y financiero de redes internacionales de narcotráfico. “Este es el resultado para quienes buscan amenazar a los ecuatorianos y para quienes creen que pueden financiar el crimen desde cualquier parte del mundo”, escribió Noboa en X.