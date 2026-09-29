Senador de Estados Unidos afirma tras llamada con María Corina Machado que la Premio Nobel está dispuesta a sentarse a hablar con Delcy Rodríguez

El senador republicano Rick Scott informó este martes que sostuvo una llamada telefónica clave con la líder democrática venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.

Scott afirmó que, en la llamada, Machado le dejó ver que está dispuesta a sentarse a hablar con la jefe del régimen venezolano, Delcy Rodríguez.

“Acabo de tener una muy buena llamada telefónica con María Corina Machado hoy. Ella tiene la actitud correcta, la aptitud adecuada y, sobre todo, el apoyo del pueblo de Venezuela para lograr el progreso en la sociedad civil que conduzca a elecciones y al establecimiento de una república plenamente democrática y próspera”, expresó el senador.

VEA TAMBIÉN Rick Scott confirma a NTN24 haber hablado con la administración Trump sobre el posible regreso de María Corina Machado a Venezuela o

Scott aseveró que Machado está preparada para regresar a Venezuela de manera pacífica y constructiva, “y está dispuesta y lista para sentarse con aquellos que actualmente detentan el poder, incluyendo a Delcy Rodríguez, así como con todos los actores relevantes del sector público y privado, para ayudar a construir un futuro mejor para Venezuela”.

“Su prioridad número uno es la libertad y la prosperidad para el pueblo de Venezuela”, enfatizó el congresista.

El senador aprovechó su mensaje para agradecerle al presidente Donald Trump y al secretario de Estado, Marco Rubio, por lo que consideró hacer posible una Venezuela diferente a la de los tiempos de Nicolás Maduro.

“Nada bueno en Venezuela ahora o en el futuro sería posible sin tus esfuerzos. Has terminado con una amenaza para EE. UU., pero también estás mejorando la vida del pueblo venezolano y restaurando a un aliado”, aseguró.

Scott expresó en el final de su mensaje que lo mejor para “todos en este momento es que María Corina Machado esté en Venezuela”.

“En cada estado de su patria y entre todos los grupos sociales, el pueblo la busca para liderazgo y apoyo. Quieren que ella esté allí para ayudar a construir el futuro. Su liderazgo será grandioso no solo para EE. UU., sino para países de todo el mundo. Ella lucha por la paz, la prosperidad y la libertad democrática. Eso es lo que los venezolanos merecen y estoy orgulloso de trabajar con ella”, expresó.

VEA TAMBIÉN Donald Trump reposteó mensajes que tratan a la congresista María Elvira Salazar de “traidora” o

Scott, cabe resaltar, aseguró en una entrevista con NTN24 que ha conversado con la administración del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de que la líder democrática venezolana María Corina Machado regrese a Venezuela.

En una entrevista, Scott afirmó que Machado debería poder regresar al país para continuar desde allí su actividad política y organizar su campaña en favor de la democracia.