"Si amas tanto México, lárgate para allá": polémica reacción del vicepresidente de EE. UU. mientras ondeaban una bandera en convención republicana

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, protagonizó en las últimas horas una polémica luego de que reaccionara en contra de una bandera de México ondeada por un participante durante la Convención Republicana.

Mientras el funcionario de la administración de Donald Trump brindaba su discurso durante la convención en Dallas, interrumpió su mensaje para irse en contra de una persona que se encontraba en el recinto.

"Si amas tanto a México, vete allá. Yo te compro el boleto de avión", dijo Vance.

Vance también calificó a los demócratas como el "partido del odio" e instó a los votantes a echarlos en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en un discurso pronunciado en horario estelar durante la convención, en el que se presentó como un posible sucesor de Donald Trump en 2028.

VEA TAMBIÉN Administración Trump acordó con el régimen de Venezuela restablecer relaciones diplomáticas y consulares en EE. UU. o

El vicepresidente de 42 años fue recibido con un enorme rugido y cánticos de "¡JD! ¡JD!" al subir al escenario del American Airlines Center en Dallas.

"Este otoño, los demócratas presentan candidatos que les dirán a sus hijos qué pueden decir, cómo pueden vivir y, lo que es más importante, a quién deben odiar", dijo Vance.

"Los demócratas son el partido del odio. Son el partido que desprecia a Estados Unidos y a la gente que lo construyó. Son el partido que puede sentir simpatía por los terroristas que perpetraron el 11-S", añadió.