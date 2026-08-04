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Martes, 04 de agosto de 2026
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Senado de Estados Unidos

Senadores de EE. UU. impulsan resolución para exigir elecciones y la liberación de presos políticos en Venezuela

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Senado de EE.UU- Foto: EFE
Senado de EE.UU- Foto: EFE
La iniciativa bipartidista busca que cualquier transición democrática tenga que incluir comicios transparentes, la liberación de los detenidos por motivos políticos y garantías para la oposición.

Un grupo bipartidista de senadores de Estados Unidos ha presentado una resolución en el Senado para reiterar el respaldo de Washington a una transición democrática en Venezuela y exigir la celebración de elecciones presidenciales libres, justas y transparentes.

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La propuesta está siendo impulsada por el republicano Ted Cruz y la demócrata Jeanne Shaheen. Lo anterior con el apoyo de los senadores Tim Kaine, Rick Scott, Dick Durbin, Adam Schiff y Jacky Rosen.

El texto describe que cualquier proceso electoral debe ofrecer garantías democráticas, permitir la participación de todos los sectores políticos y contemplar la liberación inmediata de los presos políticos.

La resolución de igual forma se refiere a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y señala que el Departamento de Estado de EE.UU. UU. Se concluyó luego que Nicolás Maduro no consiguió la victoria en esos comicios y que Edmundo González Urrutia obtuvo la mayor cantidad de votos, de acuerdo con la evaluación realizada por Washington.

De esta manera, el documento dice que la inhabilitación política de María Corina Machado fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia, así como la imposibilidad de inscribir la candidatura de Corina Yoris , hechos que llevaron a la Plataforma Unitaria Democrática a respaldar a González Urrutia como candidato presidencial.

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Al presentar esta iniciativa, Ted Cruz aseguró que la realización de elecciones democráticas en Venezuela refleja un asunto de interés para Estados Unidos. "El pueblo venezolano merece elecciones libres, justas y transparentes, y es vital para los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos que dichas elecciones se celebren con prontitud", mencionó el senador.

Cruz agregó que un gobierno elegido legítimamente podrá abrir la puerta a una mayor cooperación bilateral en áreas como seguridad, lucha contra el narcotráfico y economía.

Asimismo, advirtió que cualquier agresión contra dirigentes políticos o aspirantes a cargos públicos pondría en duda la legitimidad de un futuro proceso electoral.

Jeanne Shaheen afirmó que las autoridades venezolanas aún no dan pasos concretos hacia una transición democrática. "Las autoridades de Caracas deben liberar de inmediato y sin condiciones a todos los presos políticos y garantizar que todos los actores políticos, incluida María Corina Machado, puedan regresar de forma segura y participar libremente en la actividad política", expresó.

La resolución, la cual no tiene algún proceso vinculante, vuelve a afirmar la posición del Senado de los Estados Unidos acerca de la situación política del régimen venezolano y establece que el restablecimiento de la democracia pasa por la realización de elecciones con garantías, el respeto a los derechos políticos y el fin de las detenciones por motivos políticos.

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