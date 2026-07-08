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Miércoles, 08 de julio de 2026
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Groenlandia

Groenlandia "no está en venta": el contundente mensaje de la primera ministra de Dinamarca a Donald Trump

julio 8, 2026
Por: Natalya Baquero González
Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, y su mensaje a Donald Trump sobre Groenlandia - Fotos: AFP
Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca, y su mensaje a Donald Trump sobre Groenlandia - Fotos: AFP
Las declaraciones de la primera ministra de Dinamarca se dan un día después de los comentarios del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la administración de la isla.

Este miércoles, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, se refirió a las recientes declaraciones del presidente Donald Trump sobre Groenlandia, ante las cuales dejó claro que la isla “no está en venta”.

Escuché ayer al presidente estadounidense y creo que la posición de Estados Unidos es lamentablemente muy clara sobre este tema, y nuestra posición también es tan clara como lo ha sido desde el inicio.

"Groenlandia evidentemente no está en venta", dijo a la prensa Frederiksen en su arribo a la cumbre de la OTAN que se adelanta en Turquía.

Las declaraciones de la primera ministra de Dinamarca se dan un día después de los comentarios del mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, quien una vez más insistió en que la isla debería ser "controlada" por la nación norteamericana.

“Debería estar bajo el control de Estados Unidos, no de Dinamarca; Groenlandia no beneficia a Dinamarca. Dinamarca no gasta dinero para ayudar realmente a Groenlandia", indicó Trump el pasado martes.

Cabe destacar que desde su regreso a la Casa Blanca hace más de un año, el mandatario republicano ha reiterado su deseo de tomar el control de la isla ártica, territorio autónomo danés, la cual considera que es indispensable para la "seguridad" de Estados Unidos.

Ante ese ferviente deseo de adherir a Groenlandia, la primera ministra de Dinamarca dejó claro que espera que “todos los aliados respeten el derecho de los groenlandeses a la autodeterminación”. "Somos un Estado soberano y necesitamos el respeto de todos a nuestra integridad territorial y nuestra soberanía".

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