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Martes, 04 de agosto de 2026
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Presión sobre régimen de Cuba
Programa: Club de Prensa

Inminente presión de los EEUU al régimen de Cuba: Washington habría enviado más espías a la isla

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
En medio de la presión militar y judicial por parte de Estados Unidos hacia el régimen cubano, ahora se le suma el envío de más recursos de inteligencia mediante el envío de más espías norteamericanos a la isla, según informe de la revista Político. Frente a este tema, el programa Club de Prensa conversó con Orlando Gutiérrez, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana.

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