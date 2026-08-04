Inminente presión de los EEUU al régimen de Cuba: Washington habría enviado más espías a la isla

En medio de la presión militar y judicial por parte de Estados Unidos hacia el régimen cubano, ahora se le suma el envío de más recursos de inteligencia mediante el envío de más espías norteamericanos a la isla, según informe de la revista Político. Frente a este tema, el programa Club de Prensa conversó con Orlando Gutiérrez, secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana.