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"Habrá mano dura para combatir estas estructuras criminales": analista sobre atentado en Colombia

julio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
El Ejército atribuye el ataque al ELN tras declaraciones del presidente electo sobre operaciones militares contra grupos armados en Catatumbo.

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