ELN Programa: La Mañana "Habrá mano dura para combatir estas estructuras criminales": analista sobre atentado en Colombia julio 10, 2026 Por: Redacción NTN24 El Ejército atribuye el ataque al ELN tras declaraciones del presidente electo sobre operaciones militares contra grupos armados en Catatumbo. También le puede interesar ELN "Habrá mano dura para combatir estas estructuras criminales": analista sobre atentado en Colombia Terremoto en Venezuela NTN24 pudo estar al interior de uno de los vuelos de ayuda humanitaria que Estados Unidos enviará desde Miami a Venezuela La Noche Fin de un fracaso: el 7 de agosto De la Espriella iniciará el desmonte de la Paz Total de Petro Violencia en Colombia Gobernadores denuncian amenazas de disidencias Farc en medio de transición presidencial en Colombia Paz total Las alarmantes cifras de la "Paz Total" del Gobierno Petro que nunca fue paz total Terremoto en Venezuela "Nuestro llamado es a la transparencia para la verificación de datos": Amnistía Internacional sobre el número de víctimas tras los devastadores terremotos en Venezuela Compartir en: