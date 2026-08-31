"Será el comienzo de la reconstrucción de una nación": María Corina Machado habla de su regreso a Venezuela

Este 31 de agosto, la Premio Nobel de Paz y líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, se refirió nuevamente a su regreso a Venezuela.

En entrevista con un medio de comunicación internacional, Machado sostuvo al respecto que pronto "será el comienzo de la reconstrucción".

"La transición que tenemos por delante es muy importante, por eso creo que regresaré muy pronto a Venezuela para ayudar en este proceso", dijo la apodada 'dama de hierro'.

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Asimismo, pronunció: "No será simplemente el fin del régimen autoritario, será el comienzo de la reconstrucción de una nación".

Cabe decir que Machado lidera diferentes encuestas de popularidad e intención de voto en Venezuela.

De acuerdo con los estudios publicados a lo largo de 2026 por diversas firmas prestigiosas, la líder de la democracia en Venezuela mantiene una ventaja abrumadora frente a cualquier figura del chavismo.

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Tras salir clandestinamente de Venezuela a finales de 2025 para recibir el Premio Nobel de la Paz, Machado ha continuado desarrollando su agenda política a escala internacional.

A pesar de estar en el exterior, ha mantenido su liderazgo coordinando estrategias para lograr el anhelado cambio político en Venezuela.

De momento, busca regresar a su nación para acompañar a la población en medio de la tragedia provocada por devastadores terremotos.